“Río Negro cierra el peor año de gestión política sanitaria”

Trabajadores autoconvocados de la salud volvieron a manifestarse en reclamo de una recomposición salarial. Los hospitalarios señalaron que “no somos escuchados en nuestro reclamo salarial y cuidado de la salud pública provincial. Luego de 13 semanas buscando el diálogo, y de continuo, cuidadoso y pacífico trabajo, el gobierno provincial de Juntos Somos Rio Negro continua con su dinámica de charlas, simulaciones de como si, pero sin propuestas concretas”

Indicaron que “al cansancio físico y emocional con el que conviven médicos y otros profesionales del sector, se suma el desgaste al que el gobierno y los gremios, acostumbrados a estas dinámicas, someten a los trabajadores de salud, lo que –claramente- afecta el cuidado de la comunidad”.

“Somos imprescindibles en este contexto de pandemia. El conflicto no sólo está en la calle, también se expresa en la dinámica institucional con decenas de renuncias a jefaturas, coordinaciones de equipos y dispositivos, situación que el desmanejo organizativo de la gestión actual demuestra que no sabe –o no quiere- resolver. A esto se suma la actitud de los directores hospitalarios que ratificaron en un acto y foto con la gobernadora, el desconocimiento del justo reclamo y presionaron a los trabajadores renunciantes”, indicaron

Expresaron que “el gobierno, sigue sin brindar respuestas, apostando al desgaste y a llegar a las fiestas y a las vacaciones, que algunos de nosotros no tendremos por tener que trabajar. La carencia de sentido de la oportunidad para manejar la crisis y las necesidades de un sector, por parte de la gobernadora, de sus ministros y de los gremios amigos -que ayer se mostraban juntos y hoy marcan distancia- solo puede explicarse desde la falta de capacidad y decisión política para gestionar la emergencia sanitaria que estamos atravesando”.

“Por quinto año consecutivo el partido de Gobierno consolida un brutal ajuste sobre el salario de los estatales. La caída del salario real alcanza el 75%. Otro año más donde se ajusta salarios con 20-25% por debajo de la inflación”. Los trabajadores hospitalarios consideramos que cierra el gobierno de JSRN el peor año de gestión política sanitaria, y sin lugar a dudas uno de los peores en la historia provincial”, finalizaron los trabajadores de la salud autoconvocados