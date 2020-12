Llegaron 2.200 vacunas y hoy se reparten por avión

Casi con la últimos minutos de luz diurna y en medio de un importante despliegue de Prefectura Naval, el Renault con refrigeración, llegó con 2.200 dosis de la vacuna rusa Sputnik, a la capital rionegrina. Está previsto que hoy se inicie el operativo de distribución vía aérea hacia Bariloche y Roca. El operativo de vacunación comenzará mañana, en los polideportivos y está destinado al personal de terapia intensiva y laboratoristas que analizan muestras de Covid-19.

La llegada de las vacunas no fue anunciada por las autoridades provinciales y se realizó en una absoluto hermetismo. La confirmación la dieron en off the records, luego de que el cargamento se puso a resguardo y con la correspondiente custodia de la fuerza de seguridad federal

Se supo que desde las primeras horas de esta mañana se abrirán las cajas selladas y se dividirán las dosis. Las que serán utilizadas en el Alto Valle y Bariloche serán enviadas en una vuelo contratado por la provincia que saldrá del aeropuerto Gobernador Castello hacia el Arturo Humberto Illia de Roca y luego al teniente Teniente Luis Candelaria, de la ciudad cordillerana.

Las dosis que lleguen a Roca, quedarán al resguardo en las cámaras frigoríficas de la Cooperativa Fricader en J.J. Gómez para que mañana a primera hora, una parte sea llevada al Gimnasio Municipal de Cipolletti donde fue convocado el personal de salud que será vacunado, y al Polideportivo Gimena López en Roca.

En tanto en Viedma se resguardarán en las cámaras de Fridevi, sobre la ruta Provincial 1 y la vacunación se realizará en el Gimnasio Fioravanti Ruggeri. En Bariloche, se vacunará en el gimnasio de Bomberos Voluntario.