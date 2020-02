Estacionaron en su garaje y esperó cinco horas la grúa

Costumbres Argentinas, o mejor dicho, malos hábitos. Sacar los residuos en un horario que no corresponde, no respetar los semáforos (ni los automovilistas ni los peatones), tapar las rampas, estacionar en lugares donde está prohibido y penado por la ley, son algunas de las tantas malas acciones de los ciudadanos. Una familia neuquina decidió difundir por las redes sociales una práctica de automovilistas que sufren y los afecta habitualmente. Autos bloqueando el acceso del garage de su vivienda.

La casa está ubicada en calle Periodistas Neuquinos entre Yrigoyen y la Avenida Argentina. La grúa tardó cinco horas para retirar los dos vehículos que se encontraban tapando la salida. El hecho sucedió el pasado miércoles pasadas las 8:30 de la mañana. Los protagonistas fueron dos rodados: primero un Ford Fiesta de color gris y un Peugeot rojo. Según, vecinos, ambos conductores al bajar de su vehículo observaron su "mala acción" del día, sin embargo no les importó.

El dueño de casa volvió al mediodía y aún continuaban bloqueando su portón, llamaron por cuarta vez al palacio municipal, no hubo respuestas. Acto seguido se comunicaron con la policía que luego de unos minutos arribó al sector y allí inspectores del municipales se hicieron presentes: "al no tener el cartel de prohibido estacionar, no podíamos retirar el auto mal estacionado", afirmó el hijo del dueño de casa y garage.