Barrios y casas inundadas por rotura de un caño del Epas

Vecinos del oeste capitalino amanecieron con el barrio inundado y con agua dentro de sus casas en el barrio Almafuerte II. Rotura de caño, nuevamente.

Según informaron a este medio, desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), se encuentran trabajando en la rotura de un acueducto PVC 500 que distribuye el agua de la Cisterna 300, por lo que se interrumpirá el suministro en los barrios: Golf Club, Valentina Norte Rural, Los Prados, Don Julián, Las Cortaderas y Urbanización Chivilcoy. Estiman un tiempo aproximado de reparación de cuatro horas por lo que se solicita a los vecinos afectados hacer un uso racional del agua.

Noticias Relacionadas Epas repara un acueducto que nutre a Valentina Sur

"No es nuevo, no es por el coronavirus, siempre pasa esto, hace tiempo padecemos inundaciones", sostuvo en dialogo con AM550 el presidente de la vecinal de Jurisdicción Esfuerzo, Roberto Peralta. "Hay muchas casas con mucha agua dentro, no hay respuestas del EPAS, ni del municipio, ni de nadie", sostuvo con enojo el vecinalista.

El aislamiento, nuevamente, otros barrios más debe romper para poder realizar las tareas correspondientes a la limpieza de sus viviendas.