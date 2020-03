Estacionar en cualquier lado, una moda que se consolida

Cualquiera que camine por el microcentro capitalino podrá constatar cómo, de a poco, el lugar reservado con exclusividad para los peatones (esa rara especie humana que se moviliza de a pie) es ocupado cada vez más por ese artefacto denominado "moto", o "motocicleta", y que, parece, puede ser estacionado en cualquier lado, preferentemente allí donde no debería estacionarse ningún vehículo.

En el trayecto de ese hermoso bulevar que distingue a la avenida más vistosa que tiene la ciudad, pero especialmente en la zona de la "city" bancaria, las motos copan el espacio. No hay ningún cartel ni estacionamiento avalado por la Municipalidad; pero tampoco se desalienta esta costumbre, que empezó a insinuarse con cierta timidez hace tiempo, para pasar ahora a ser una exhibición grosera del "hago lo que se me canta".

Ordenar el tránsito no es fácil. El estacionamiento de ese tránsito, tampoco. Pero hay límites que no deberían traspasarse nunca. No bloquear rampas. No obstaculizar sendas peatonales. No estacionar en doble fila. Y, por supuesto, no usar los bulevares creados para que la gente camine, para estacionar motos.