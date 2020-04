Gutiérrez, entre el precio sostén y los seis puntos de la OMS

El gobierno de Omar Gutiérrez comanda la situación en Neuquén esperando la fijación de un precio sostén para el petróleo, que rondaría los 45 dólares el barril, y que sería anunciado en unos días; al tiempo que vigila la evolución de la cuarentena y sus resultados, con el ojo puesto en los seis puntos de la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud para contemplar qué hacer frente a la posibilidad de salida de esa cuarentena.

Mientras, en los municipios, hay mucha preocupación, sobre todo por la cuestión económica que sigue socavando los ánimos en medio de la pandemia del virus. Todos han visto caer la coparticipación. Las regalías también han caído y caen, así que esa vía de reparto también se ha deteriorado. El “efecto dominó” es inevitable: el Estado provincial recauda menos, y esa menor recaudación se traslada a cada municipio.

Tras las últimas teleconferencias que han mantenido con el Gobernador, muchos intendentes han salido expresando quejas. Es posible que el nivel de esas quejas se incremente, porque Gutiérrez mantendrá acotado el gasto, reservando el tiempo de la ayuda financiera para situaciones límites. Por ejemplo, pagar los salarios. Llegado el caso ¿activará el gobierno provincial los mecanismos habituales de auxilio? En la Casa de Gobierno dicen que sí. Que no se abandonará a nadie. Pero que no se puede hacer abstracción de lo difícil de la coyuntura.

Los aportes del Estado nacional todavía no han llegado a Neuquén. Salvo aquellos dos ATN, ya mencionados por este periodista, de 51 millones de pesos cada uno. Se sabe, porque el ministro del Interior, Wado de Pedro, lo anunció, que hay 60 mil millones de pesos ya disponibles que el Estado central distribuirá entre las provincias en forma de nuevos ATN.

Neuquén no espera tanto eso, sino el precio sostén para el petróleo. El precio del crudo ha repuntado un poco después del promocionado acuerdo entre Estados Unidos, Rusia, y los países árabes, para frenar la producción y lograr que el precio no siguiera cayendo. Pero todavía seguirá muy por debajo de la expectativa mínima para mantener en producción el no convencional de Vaca Muerta. Por eso, el gobierno neuquino acepta un precio que ronde los 45 dólares, que mejoraría la actual cotización en unos 10 dólares por barril.

Paralelo al tema económico, va el sanitario. Ambos están concatenados, pues la movida sanitaria requiere también de funcionamiento económico. Sino, se torna imposible. En este aspecto, se afirma en Casa de Gobierno que hay confianza en las medidas adoptadas en sintonía con Nación, y que la cuarentena ha dado y dará sus frutos. Ante esta convicción, se tiene en cuenta el escenario para ir saliendo de la inmovilidad económica. Para eso, el Gobierno recurre a la OMS y sus seis puntos, que son los siguientes, estipulados como condiciones para una salida:

Que la transmisión esté controlada. que el sistema de salud se encuentre capacitado para detectar, probar, aislar y tratar cada #COVID19 caso y seguimiento de cada contacto. Que Los riesgos de brotes se reduzcan al mínimo en entornos especiales como centros de salud y hogares de ancianos. Que existen medidas preventivas en lugares de trabajo, escuelas y otros lugares donde es esencial que la gente vaya. Que los riesgos de importación se pueden gestionar. Que Las comunidades estén totalmente educadas, comprometidas y capacitadas para adaptarse a la "nueva norma". Que cada país implemente un conjunto de medidas que apunten a frenar la transmisión y salvar vidas. Cada gobierno debe estar activo en esta situación, y proteger a cada uno de sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.

Así, con atención paralela en la evolución de la economía, y el nivel de “aguante” del Tesoro neuquino; y la situación de la cuarentena por la pandemia, el gobierno de Gutiérrez hace un razonable diagnóstico de equilibrio. No se siente distinto al resto del país, pero tampoco menos que las otras jurisdicciones, y tiene confianza en que, con mano firme, se podrá salir del atolladero.