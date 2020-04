En cuarentena lo multan por tener el auto parado en su casa

Un comerciante de Cipolletti que se encuentra cumpliendo con la cuarentena obligatoria, fue multado por la Municipalidad por tener su automóvil estacionado en la puerta de su casa, incluida en el radio donde el estacionamiento es pago. A todo eso, dijo que al no poder abrir su comercio no recauda dinero y no le queda plata para comer.

El comerciante, de Brentana al 350, difundió este viernes imágenes de su viejo Renault 9, patente SRT401 color rojo, con el ticket impreso por las controladoras de la empresa de estacionamiento medido, colocado en el parabrisas.

De acuerdo con lo que afirmó, vive en el mismo domicilio en el que tiene su comercio, el que no está alcanzado por las excepciones para abrir sus puertas en esta época de cuarentena por la pandemia de coronavirus.

“Estoy muy molesto, no nos dejan abrir el negocio, no tengo plata para comer ni para pagar los servicios y me acaban de multar el auto por dejarlo estacionado donde vivo. ¿Qué clase de cuarentena es esta?”, se preguntó indignado.

“Te dicen quedate en casa pero me hacen mover para dejar el auto… esto es injusto. Lucran con la cuarentena y no puedo dejar mi auto en el lugar en que vivo”, señaló.