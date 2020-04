Una intendenta tuvo que aclarar que no tiene coronavirus

La intendenta de la localidad rionegrina de Cervantes, tuvo que salir a decir este viernes que no tuvo ni tiene coronavirus, ante los rumores que habían circulado por redes sociales y por el boca en boca, del pueblo.

En declaraciones a la AM740 La Carretera, Claudia Montanaro dio la información de una mujer de 44 años de la localidad que sí está contagiada con COVID 19, pero también tuvo que aprovechar el espacio para desmentir lo que en Cervantes circulaba, y era el rumor que la incluía en la lista de contagiados.

Dijo Montanaro: “ayer me llamaron todos, prácticamente me estaban velando, y no soy yo. Recibí cientos de WhatsApp preguntando por la infectada, (y) nadie preguntó cómo estaba la mujer; solo querían saber su identidad. Parece una cacería de brujas”.

Agregó que la versión que circuló en el pueblo era que estaba “gravísima” y con severos problemas para respirar.

La jefa comunal no interrumpió su actividad, a pesar del aislamiento preventivo obligatorio dispuesto hace más de dos semanas. “Obviamente que hay riesgo de contagio, pero nuestro deber es estar con los vecinos”, se justificó Montanaro.