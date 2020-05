Prohiben el tránsito entre Neuquén y Río Negro

Los gobiernos de Neuquén y Río Negro acordaron cerrar las fronteras y desde este viernes, se impedirá el paso por los puentes carreteros Neuquén-Cipolletti; Centenario-Cinco Saltos, Neuquén-Balsa Las Perlas; Dina Huapi sobre ruta 40 y el Dique Ballester. La medida la dio a conocer el propio Omar Gutiérrez a través de su cuenta de Twitter, ante el rebrote del coronavirus.

La medida sólo contemplará el tránsito de todas aquellas personas que se encuentran exceptuadas, por el artículo 6 del decreto 297/20. A partir de esta situación se retrocede con todo lo habilitado hasta el momento, como es el caso del ingreso de los vehículos por patente.

Esta medida tiene como fin restringir la circulación del #COVID19 y alcanza a todos los puentes que comunican ambas provincias: Centenario-Cinco Saltos, Neuquén-Cipolletti, Neuquén-Balsa Las Perlas; Dina Huapi, sobre Ruta Nacional 40, y el Dique Ballester. — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) May 27, 2020

La situación generada desde Balsa Las Perlas, por un policía que dio positivo de coronavirus la semana pasada, no logra aún contenerse y no se sabe qué otras derivaciones puede tener por el contagio que ya se expandió: hay 28 personas aisladas.

La restricción entrará en vigencia desde las 00:00 horas del día viernes 29 de mayo de 2020 y regirá hasta el día viernes 5 de junio de 2020, inclusive. Cabe aclarar, esta medida suspende el Decreto 0496/20 de ingreso de vehículos a Neuquén por numeración de patente. — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) May 27, 2020

El viernes pasado, los casos positivos de 4 efectivos policiales que prestan servicio en la subcomisaria 82 de Balsa Las Perlas desató la ola de contagios, que alcanzó a Neuquén porque uno de esos efectivos vive en Plottier. El martes, ya se confirmaron 7 nuevos casos. De esos casos, uno impactó en el personal del Correo Argentino y en un Hogar de Menores.

“Es parte del escenario que estamos tratando de construir con todos los testeos que estamos haciendo y que variará en las próximas horas. Se está haciendo un trabajo muy intenso pero le pedimos a la población dos cosas: no bajar la guardia y por otro lado ante los casos positivos, que van a ser internados en domicilio, pedimos que se ayude a que se puedan quedar, que no los hostiguen, no los persigan. La internación domiciliaria es una estrategia que tenemos para evitar que los contagios se propaguen en los hospitales, que sería una catástrofe”, explicó en Noticiero Central Primera Edición, la titular del SIEN, Luciana Ortíz Luna.

“Hoy se hicieron unos 40 testeos -en el Hogar de Menores, en contactos estrechos- y se sigue con más de 30 personas identificadas que esperamos ir a evaluarlas. Aparentemente son todos contactos estrechos derivados del caso de Las Perlas”, agregó.