La Policía y el Municipio clausuraron el “Carrito” de Melipal

“Anoche logramos ubicar en el barrio Melipal sobre calle Kilka un carro de comida, el cual había sido denunciado. Estaba escondido, no muy visible. Esto fue más o menos a las 23,40 hs. Se ubicó patrullando. Estaba abajo de unos árboles y con gran dificultad para ser ubicado”, confirmó la comisaria inspectora, Mónica Torres a 24/7 Noticias.

El Food Truck fue denunciado de manera anónima a este diario por vecinos del sector, cansados que nadie “viera lo evidente”: venta de comida y bebidas en el lugar, incluso con servicio de delivery, fuera de los horarios que permite el aislamiento social y obligatorio que rige en esta pandemia. Muchos atestiguaron que funcionaba hasta las dos de la madrugada.

Las críticas también apuntaron a la falta de protocolo, certeza que se proporcionó a través de fotos y un video.

Su acceso efectivamente no es fácil, porque se encuentra emplazado en el centro de unas tiras de departamentos que no se observan desde la calle; se accede a través de calle Kilka o Pihué. Curiosamente, la comisaría del barrio -la N°21- da casi con el fondo de este espacio gastronómico.

La Policía llegó al lugar a las pocas horas de conocerse el caso, a través de esta multimedia. “El Carrito estaba cerrado, con o sin habilitación, de todas maneras estaría fuera de lugar y de horario”, se sinceró la jefa policial. “La persona que entrevistamos manifestó que esta actividad la estaba desarrollando hace un mes, le pedimos la documentación y no la tenía. Si bien está ubicado a pocos metros de la Comisaría 21 y si bien se patrulla, es un lugar poco visible. Estaba ubicado debajo de unos árboles”, puntualizó.

Este diario pudo recabar información de los mismos vecinos cuando se produjo el allanamiento. En principio se solicitó la grúa desde la Policía y se notificó al área de Comercio del municipio neuquino. Finalmente, no se procedió al acarreo, pero se pidió cerrar las puertas porque se estaban violando las restricciones vigentes, que impone esta cuarentena. La situación generó momentos de tensión, con vecinos a favor y en contra del operativo. Mirá la nota en 24/7 Noticias:

Los primeros porque advierten que hay un riesgo sanitario que, aunque muchos no dimensionan, puede ser letal por la rapidez de la propagación del COVID-19. Más aún, teniendo en cuenta casos recientes que hicieron retroceder al gobierno neuquino en las últimas habilitaciones, precisamente porque existe un rebrote del coronavirus. Los otros, que en algunos momentos rechazaban con silbidos la presencia policial, entendían que la situación debía comprenderse en la necesidad de trabajo y la aguda crisis económica en la que cayó gran parte de la población.

El tema tuvo amplia repercusión. “Tendrán que dar las explicaciones respectivas de lo que está pasando, porque no se puede, porque estamos exigiendo a todos que cumplamos normas de seguridad, higiene, de sanidad, sanitarias. Que esté pasando eso no es nada positivo, lo rechazo y lo repudio totalmente”, dijo el vicegobernador, Marcos Koopman, en declaraciones al programa La Primera Mañana, por AM 550 y 24/7 canal de noticias.

También se refirió el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana del gobierno de la ciudad, Francisco Baggio, quien repudió el hecho y advirtió que implica una alarma por la posibilidad de que tales lugares se conviertan en focos de propagación del coronavirus.