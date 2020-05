Un centenar de policías aislados en Río Negro

"Estamos complicados con la policía, entre Roca, Cipolletti y Bariloche tenemos cien aislados". En absoluto off the records una importante fuente del gobierno rionegrino confió la noticia. Desde los medios amigos se intenta bajar el número, aunque la realidad no se puede esconder. La mayoría de los últimos contagios registrados en la provincia son policías y ya casi no hay personal para suplantar a los que por fuerza mayor tienen que abandonar sus comisarías.

Los contagios se repiten y en todos aparece la falta de responsabilidad a la hora de cumplir con las pautas para evitar los contagios.

Un jefe de la Regional de Roca que fue a la Comisaría 48 del Barrio Mosconi con una oficial y en una reunión de asuntos internos, en una oficina muy chica, se quitó el barbijo y se negó a que las ocho personas que estaban dentro lo utilicen "por una cuestión de respeto", dijo.

La policía dio positivo. Otros 30 uniformados de la unidad en cuestión permanecen aislados. Y otros 20 de la Regional están en la misma situación.

Lamentablemente esto se repitió en la Subcomisaría 82 de Las Perlas. El jefe de la unidad vive en Roca y viajaba todos los días hacia el barrio Cipoleño que se accede por Neuquén. Ya no viaja más a cumplir servicios, es que está internado en su ciudad de origen porque dio positivo al hisopado. Otros tres compañeros de trabajo tienen COVID-19. En tanto que 20 uniformados están en aislamiento sin poder ir a trabajar.

Sin ninguna relación con lo que sucedió en Las Perlas, en Cipolletti, en el sector más populoso de la ciudad, el Subjefe de la Unidad 24 también tiene Coronavirus. Desde la Undiad Regional IV explicaron que el trabajo en la comisaría se mantiene ya que sólo aislaron a un puñado de policías, entre ellos el Comisario y 4 o 5 policías que compartieron tareas con el Subcomisario enfermo. De todas maneras el número de aislados es superior y ronda la decena.

En Bariloche la situación es compleja en los barrios y en las comisarías. Sabido es que en el régimen verticalista policial es imposible que los uniformados hagan declaraciones, protestas o quejas públicas. Entonces, los audios de whattsapp entre las propias familias llegan a las distintas redacciones. En una de las comisarías, hubo infectados pero sólo unos pocos se enteraron, sometiendo al resto del personal a una exposición al virus que se podría haber evitado.

Entre las pocas cosas que se confirman referido a contagio de policías, se supo que hace casi una semana un policía de El Bolsón viajo a Bariloche sin autorización a ver a su papá y se contagió de COVID-19, toda la guardia de la Comisaría 12, unos 8 policías fueron aislados. Su hermano que es agente en la de las Comisaría 2 de Bariloche también está infectado, y al menos 23 compañeros fueron aislados.

La mayoría de los policías de Bariloche vive en el Alto, y particularmente en el barrio El Frutillar, el más poblado de la ciudad.

Desde la Jefatura se recomendó a las distintas Regionales que realicen las correspondientes desinfecciones en los edificios como en los patrulleros y que cubran los puestos con policías de otras unidades. De hecho, los policías de las distintas brigadas de investigación fueron destinados a distintas comisarías para cumplir tareas comunes y que la seguridad se afecte lo menos posible.