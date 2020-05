Desde el lunes flexibilizan aislamiento en Cipolletti

Claudio Di Tella, intendente de Cipolletti, prepara una apertura gradual de comercios desde la semana que viene, en modo similar al que habrá en otras comunidades de la región.

De acuerdo a lo informado, a partir del lunes los negocios atenderán al público sin restricciones por número de DNI, los días lunes, miércoles y viernes en el horario comprendido entre las 15 y 19 horas.

Di Tella, señaló que “esta medida se acordó con el gobierno provincial y con los intendentes de Villa Regina, Allen y General Roca”. Asimismo, explicó que “la evolución de la medida estará supeditada a cómo evolucione la pandemia de Coronavirus”.

Por otra parte, el intendente de Cipolletti manifestó que “la flexibilización resulta posible a partir de los resultados favorables que tuvieron las medidas restrictivas de los últimos 12 días, con la disminución de la cantidad de casos positivos de Coronavirus”.

El jefe comunal, también fue muy claro al señalar que “deberán tenerse en cuenta criterios muy estrictos de atención: el uso de barbijos o cubre boca y nariz seguirá siendo obligatorio; al igual que la distancia social de dos metros y no compartir utensilios personales. Mientras que el transporte público seguirá funcionando con las restricciones actuales”.

Se supo también, que desde el gobierno municipal se analizan protocolos de atención para cada actividad y estiman darlos a conocer durante la jornada de este viernes. “Nuestra idea es que los comercios tengan tiempo durante el fin de semana para adaptar su forma de atención y puedan comenzar la reapertura el lunes teniendo en claro todas las normas de seguridad”, explicó Di Tella.

Se aclaró de igual manera que, esta medida está destinada al comercio minorista en general, y contempla la actividad de las obras privadas (con un máximo de 5 trabajadores); el mantenimiento de parques y jardines; y el personal doméstico, entre otros. Seguirán trabajando de la misma manera las actividades incluidas en la flexibilización del lunes, con venta por delivery o plataformas online, y las instituciones bancarias y financieras operando durante la mañana.

El titular del ejecutivo cipoleño, manifestó que el objetivo detrás de esta flexibilización es que “no tengamos grandes aglomeraciones de gente en los mismos horarios. Hemos tenido en cuenta la particular situación de la región, la crisis que está atravesando el comercio, la situación y la evolución de la pandemia. Esto es día a día. Los resultados hasta acá, nos permiten hablar de una mayor flexibilización. Y no significa que mañana no tengamos que volver para atrás como ya nos pasó hace 12 días. Por eso la recomendación sigue siendo la de máxima protección”, remarcó.

Finalmente, el intendente se refirió también a la situación de los barrios periféricos de la ciudad, y al respecto aseguró que ya hubo un acuerdo con los referentes de varios sectores para mantener un esquema de atención. “Estamos distribuyendo información sobre las medidas de prevención; en atención permanente con el Hospital y el ministerio de Salud de provincia; realizando operativos de desinfección. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que la comunidad esté tranquila”, dijo.