Cutral Co: El primer contagiado dejó el respirador y se recupera

El primer vecino de Cutral Co contagiado con Coronavirus, ya está consciente, luego de permanecer internado desde el pasado 1 de abril.

Según una publicación en la red social Facebook, su esposa pudo visitarlo en la ciudad de Neuquén en donde se encuentra recuperándose, y logró dialogar con él luego de más de 50 días de no poder verlo: “después de estar en terapia empezaron a incentivarlo para despertarlo a y hace 12 días que está consciente y 8 días que está sin respirador”, dijo la mujer.

Por haber estado más de 45 días sin conocimiento, el hombre recuerda pocas cosas: "nos dijo el doctor que la mente es como una laguna porque estuvo mucho tiempo sin oxígeno, me hacía muchas preguntas, qué le había pasado, me dijo que estaba cansado de estar ahí y me preguntaba por al casa” contó su esposa.



El hombre es un trabajador petrolero, que se contagió cumpliendo con su deber en Santa Cruz. Mientras se encontraba internado cumplió sus 37 años de edad, y luego de batallar contra 4 episodios de neumonía, los médicos lo caratularon "como un guerrero" según comentó su mujer,



Como los últimos hisopados dieron negativos, se deduce que ya habría superado la COVID-19, pero en cuanto al alta médica, los doctores señalaron que es muy temprano para hablar de ello, porque sólo hace 8 días que no precisa el respirador artificial.