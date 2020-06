En Huincul, presentaron un protocolo para comer asado

El asado para los argentinos, como se sabe, es una ceremonia casi sagrada. Desde la elección del corte de carne, cocinarla, la selección de los comensales, el día, el horario y cómo será regado -léase con qué bebidas se acompañará- es parte de esta tradición nacional. “Esto que parece un detalle es muy importante para muchas personas que necesitan socializar y hay que tenerlo en cuenta”, explicó el concejal de Plaza Huincul, Gustavo Iril (Compromiso), quien presentó el proyecto al municipio.

La iniciativa, en principio, se plantea a modo de prueba en una primera etapa para sábados y domingos, hasta diez comensales y sin la participación de menores de edad ni personas que pertenecen al grupo de riesgo en esta pandemia.

Iril, quien además es médico, informó que la propuesta está relacionada además con el status epidemiológico de la comarca petrolera, ya que en Plaza Huincul no se registraron casos positivos y en Cutral Co, “el último fue el 6 de abril”. En declaraciones al programa Cambio de Aire, por AM 550, el concejal argumentó: “Una de las actividades que hay que comenzar a analizar son las reuniones sociales. En Argentina, cada vez que hay una reunión social es para comer algo, así que hay que ir pensando de aquí en adelante cómo van a ser esas reuniones y acotar al máximo el riesgo de contagio, manteniendo el distanciamiento social, el uso de protectores buco-nasales, y no compartir mate ni utensilios”. Agregó: “Pensamos que en esas reuniones se designe a una sola persona para cocinar y un ayudante, separados de los comensales. Y en una primera etapa, el proyecto no contempla menores de 18 años como tampoco personas de riesgo”.

El proyecto también especifica días y horarios: los viernes de 19 a 00 hs, sábados y domingos al mediodía y también los sábados de 19 a 00 hs. “Esta es la idea y en principio queremos ponerla sobre la mesa para dar debate, se pueden analizar otras alternativas, pero tenemos que empezar a hablar del tema”, concluyó el concejal.