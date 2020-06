Se llenó un hotel con enfermos de covid-19

Con el parte del jueves se conoció que Roca continúa creciendo en cuanto a la cantidad de contagios de coronavirus. Para evitar el colapso del hospital se dispusieron centros de aislamiento en la Casa de la Salud y dos hoteles, de los cuales uno está completo y comenzaron a derivar al otro. En tanto que sólo hay tres pacientes en estado grave con asistencia respiratoria mecánica y unos 25 enfermos están internados en salas comunes del Francisco López Lima.

Desde un primer momento y cuando todo era incertidumbre, Salud Pública realizó un diagrama de operación en cuanto al tratamiento de los pacientes con covid. La política del Ministerio es que todos los enfermos sean internados para tener un control preciso de la situación particular de cada uno. Pero para que no se sature rápidamente el hospital y las dos instituciones privadas de la ciudad, es que a las personas infectadas y que no presentan ningún tipo de síntomas son derivadas a centro de aislamientos que funcionan en hoteles.

En Roca desde el primer contagio hasta hace unas pocas semanas, el hotel de UnTER -del sindicato docente rionegrino- era el destinatarios de los pacientes leves. Pero por la multiplicación de casos se acabaron las habitaciones y ya no se reciben más personas allí. Las 43 plazas disponibles fueron ocupadas en su gran mayoría por personal de salud y policías contagiados.

También se internó pacientes positivos de coronavirus en la Casa de la Salud, una vivienda con 33 plazas perteneciente al Hospital que está ubicada en el barrio Universitario. Este fue el primer centro habilitado allá por principios de abril y está completo.

En la última semana se comenzó a utilizar un tercer centro de aislamiento, en el céntrico Hotel Huemul, de tres estrellas y unas 100 plazas disponibles, que sólo tres habitaciones están ocupadas.

En la conferencia de prensa de todos los días, la doctora Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas de Salud hizo un repaso de la situación con respecto a los internados: "Hay dos Centros de Aislamientos, dos hoteles, uno ya está completo y otro con tres habitaciones".

Tenemos 3 internados en Terapia Intensiva, con algún tipo de complicación, la mayoría son asintomáticos que están aislados y más o menos un 20 porciento está internado en clínica médica

Además la funcionaria aclaró que "hay otro lugar previsto si fuera necesario aislar más pacientes sin síntomas".

También hizo una breve enumeración de las distintas internaciones de acuerdo a la gravedad y la cantidad de pacientes que se encuentran allí. "Tenemos 3 internados en Terapia Intensiva, con algún tipo de complicación, la mayoría son asintomáticos que están aislados y más o menos un 20 porciento está internado en clínica médica", aseguró la funcionaria.

De acuerdo a esta descripción, en los centros de aislamiento hay unas 80 personas, quienes no tienen síntomas pero deben permanecer bajo control permanente y sobretodo sin contacto con otras personas para no multiplicar los contagios.

Entre todos los contagios, hay cinco niños internados y no hay ningún bebé con coronavirus.

Hay que aclarar que estos números son sólo de pacientes oriundos de Roca, pero también deben contarse los 14 casos activos de Cervantes, que como no tiene internación el hospital de esa ciudad, fueron derivados al López Lima. También en un sanatorio privado está internado el único caso de Pomona y también hay una mujer mayor de Allen.

Teniendo en cuenta que Roca es cabecera de la zona del Alto Valle y su hospital el de mayor complejidad, es que se había previsto un hospital de campaña con 150 camas provistas por el Ejercito, sin embargo nunca se instaló y nadie brindo una explicación oficial al respecto.