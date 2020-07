Hoy 22.30 recibimos el Día del Amigo juntos

View this post on Instagram

MEJOR ENFIESTADOS. Du00cdA DEL AMIGOu2063 u2063 ud83dude4bSumate este DOMINGO a festejar el Du00eda de amigo con u0026#34;Mejor Enfiestados Live Partyu0026#34;u2063 u2063 ud83dudccdEN VIVO por Instagram de @mejor.informado.u2063 u2063 ud83dudd65Domingo de 22.30 a 00.30. u2063 u2063 ud83cudf81Premios, mu00fasica en vivo y mucho mu00e1s.u2063 ud83eudd1fSHOW en vivo de: @makeba.duo @miluarredondo @lara.reme @santi.balda @sophiaponceok @elpeligrodelosvientos u00a1Te esperamos! #mejorinformado #party #live #vivo #domingo #diadelamigo #mejorinfiestados #musica #neuquen #amistad