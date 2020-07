Abre el Catedral para 7.500 residentes que compraron el pase

Como todos los fines de año, Catedral Alta Patagonia sacó a la venta los pases de esquí para que los residentes en Bariloche puedan disfrutar del cerro en invierno a un menor precio del que paga el turista. Unos 7.500 vecinos aprovecharon la promoción y abonaron los 15 mil pesos. Pero desde marzo las condiciones cambiaron por la pandemia y recién el próximo miércoles quedarán habilitadas las pistas.

Si bien muchos podrán decir que será mejor que no haya turistas para disfrutar la montaña, también está claro que los servicios serán menores y que tendrá una extensión bastante más corta que la de otros años. La apertura de las pistas estarán sujeta a las condiciones meteorológicas para evitar que la gente espere en los paradores.

La noticia de la apertura del cerro era inminente, no solo por las presiones de la empresa perteneciente al influyente grupo económico de la familia Trappa (dueña de Vía Bariloche entre otras empresas), que logró un contrato de prórroga de concesión del Catedral hasta el año 2056, sin licitación previa y con la habilitación de un loteo en los terrenos aledaños a la base, que representa enorme negocio inmobiliario. El municipio de Bariloche necesita ingresos urgente y la habilitación del cerro le permitirá recibir el canon establecido, aunque la empresa ya advirtió que no tiene una fecha estimada para poder pagarlo.

En caso de que no se habilitara la temporada, la empresa debía devolver los 7.500 pases vendidos a 15 mil pesos cada uno, unos 110 millones de pesos. Y para ello fijo como fecha límite el 30 de septiembre. Ante la apertura del cerro, muchos vecinos de la ciudad utilizarán el pase, sin importar las nuevas condiciones y el menor tiempo de vigencia. Pero para ello deberán evaluar la letra chica de las condiciones impuesta por el grupo Trappa.

Es que si el dueño del pase lo utiliza al menos un día durante esta temporada, ya no tendrá derecho a pedir que le devuelvan el dinero abonado en noviembre y diciembre del año pasado.

Con las preocupantes cifras de contagios de coronavirus en la ciudad, también es probable que se pueda retrotraer la autorización para la práctica de esquí, entonces quien ya utilizó el pase se queda sin posibilidad de utilizarlo.

Hasta el momento en ninguna ciudad del país se habilitaron actividades de participación masiva de estas características. Y fue el Gerente de Catedral Alta Patagonia, Manuel Pérez Diez, quien aseguró que “todos los ojos estarán puestos sobre Bariloche".

Los medios funcionarán de miércoles a domingo, de 9,30 a 16 y no está prevista la venta de nuevos pases por el momento. En el protocolo está previsto que haya guardias que controlen el uso obligatorio de tapabocas en todo momento, Además, los restaurantes o paradores sólo venderán de forma take away y en la cola para los distintos medios de elevación se deberá mantener los 2 metros de distancia.