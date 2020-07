Advierten que el Limay seguirá en nivel máximo durante la semana

Se espera que durante toda la semana el río Limay se mantenga en el caudal máximo permitido de 1.200 m3/s debido a la gran demanda de energía. No es una situación habitual, sostuvo el secretario de Operaciones y Fiscalización de la AIC, Julio Porrino y explicó que tiene que haber una situación particular "del despacho para que requieran 1200 m3/s salientes de Arroyito", que se trata de evitar y mantener en 900 m3/s. como máximo, “cuando está en 1200 m3/s es porque necesitan despachar a la centra chocón con una gran cantidad de energía” agregó.

Lo que remarcó Porrino es que aguas abajo no es el máximo caudal posible, ya que por atenuación puede ser bastante superior (1500 m3/s) Cuando el embalse se llena y es necesario sacar agua y no depende de una cuestión de despacho, no existe limitación, sino que se debe manejar la crecida erogando de esta manera.

Remarcó que las consecuencias pueden ser mayores para el Río Negro por el incremento no solo del Limay, por segunda vez en lo que va de julio sino también por la crecida del Río Neuquén.