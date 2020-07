Aceptan rebaja salarial, si el intendente rinde horas extras millonarias

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, propuso a la planta política del municipio y del Concejo Deliberante reducir sus salarios en un 30%. La propuesta recibió el visto bueno de todos los ediles, pero tuvo una dura devolución: le piden que informe sobre lo que consideran un excesivo gasto en el presupuesto municipal, fundamentalmente, por las horas extras liquidadas el mes pasado, por un total de 8 millones de pesos.

En Noticiero Central de 24/7, Segunda Edición, el concejal de San Martín de los Andes por el Frente de Todos, Martín Rodríguez, explicó que “la verdad que nos sentimos cuidados desde el principio, por el presidente de la Nación, el gobierno provincial y todo el nivel de articulación que ha mostrado la clase política. Me parece que esto hay que resaltar porque tenemos la obligación de tirar todos para adelante. Pero la verdad que la situación comienza a ser crítica, nuestra ciudad tiene un 40% de los puestos de trabajo que dependen del turismo”. En este contexto, “el intendente nos pidió una baja del 30 por ciento de los sueldos de la planta política, esto es el propio intendente, los secretarios del gobierno y los 11 concejales. Pedimos una cantidad de información y hoy se aceptó, se aceptó la reducción y el gesto político. Pero con demagogia no se resuelven los problemas y estamos muy preocupados por los números municipales”, explicó. Según los informes recibidos, en lo que va de la gestión de Saloniti, “ingresaron 53 contratos que equivalen a 3 millones de pesos por mes, nos parece irresponsable en el marco de la situación que tenemos; hay más de 250 monotributistas nuevos que equivalen a 4,5 millones de pesos por mes, y lo que vino a derramar el vaso es un cálculo de horas extras pagado el mes pasado de 8 millones de pesos, lo cual nos da un incremento de gasto de 16 millones de pesos por mes, lo que genera un agujero fiscal y no supera al gesto. Es importante la reducción del 30 por ciento en el salario, pero no le hace al problema, y lo que nos preocupa es el problema, no los gestos”.

