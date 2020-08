Viedma y Patagones seguirán en fase de distanciamiento

El intendente de Viedma, Pedro Pesatti y su par de Patagones José Luis Zara, en conjunto, confirmaron esta mañana que ambas ciudades continuarán en la etapa de distanciamiento pese a la confirmación de un caso el viernes de la semana anterior

Pesatti señaló que “el virus está encapsulado, y se manifestó solamente en las personas que hasta el momento dieron positivo y que participaron de un encuentro familiar sucedido hace más de una semana.”

Noticias Relacionadas Tres muertos y 62 nuevos infectados en Río Negro

“Se espera, además, que se produzcan manifestaciones en las personas que se encuentran aisladas y que por no presentar síntomas aún, no han sido hisopadas”, indicó.

En tanto Zara recordó las medidas preventivas que indican evitar los lugares cerrados y con poca ventilación, los espacios concurridos o abarrotados de personas, y el contacto cercano con conversaciones cara a cara.

Destacó la necesidad de que si se aprovecha el aire libre para las actividades físicas o simplemente para las caminatas se deben mantener las mismas acciones preventivas, es decir no juntarse en amplios grupos, no compartir el mate ni líquido de una misma botella, mantener la distancia, no utilizar los gimnasios al aire libre ni los juegos infantiles, no practicar deportes colectivos y de contacto. Y cuando se retorne al hogar, frotar la suela del calzado en un trapo húmedo y proceder a lavarse bien las manos con abundante agua y jabón.

El intendente Pedro Pesatti sentenció que "basta que una persona tenga la enfermedad sin síntomas, para que en ese lugar se pueda producir un contagio masivo", y concluyó que fue lo sucedido "en esta fiesta que se llevó a cabo el fin de semana pasado en Carmen de Patagones".

“Confiamos en el trabajo de nuestros profesionales, nuestros enfermeros, lograrán encapsular los contactos estrechos de quienes han participado de esta circunstancia, debemos lograr que no haya circulación comunitaria del virus", concluyó Pesatti .

Aunque ambos intendentes advirtieron que "si hay más casos tendremos que volver a la fase 4"

Hoy Viedma tiene un solo caso positivo, en tanto que Patagones tiene 7 positivos.