Una camioneta robada en Neuquén fue utilizada por delincuentes que intentaron hacer una entradera en Allen. La fuga desató una persecución cinematográfica por calles y caminos rurales, hasta que finalmente el vehículo apareció abandonado en una chacra. Los ocupantes lograron escapar y continúan prófugos, dentro del vehículo encontraron un equipo de radio portátil con frecuencia policial, guantes y gorros.

Todo comenzó poco después de las 21, cuando una mujer escuchó ruidos en la puerta de su casa de calle Brentana y descubrió a dos sujetos encapuchados intentando ingresar. El pedido de auxilio fue inmediato y los individuos huyeron en una Toyota Hilux blanca con vidrios polarizados. La escena se volvió caótica: un hombre que pasaba en una Renault Duster se sumó a la persecución y dio aviso a la policía.

En cuestión de minutos, móviles del Cuerpo de Seguridad Vial se lanzaron tras la camioneta por la Ruta Nacional 22. Sin embargo, la fuga se volvió peligrosa: los ocupantes se internaron en un camino de ripio a gran velocidad, levantando una nube de polvo que dificultó la visibilidad. Para colmo, en la zona rural aparecieron "miguelitos", esos elementos punzantes de metal que suelen usarse para frenar patrulleros. La escena fue caótica y los efectivos perdieron el rastro.

La historia tuvo un capitulo más, unos minutos después. En una chacra de Allen, personal policial localizó la Hilux abandonada. Al verificar los datos, confirmaron que el vehículo tenía pedido de secuestro en Neuquén por un robo previo. El hallazgo fue contundente: el rodado estaba vacío, sin ocupantes, pero con elementos que podrían ser clave para la investigación, entre ellos guantes negro, una gorra púrpura y un equipo de comunicación Motorola.

La Fiscalía, a cargo Vanesa Giardina ordenó el secuestro inmediato del vehículo y la intervención de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes. El dato más inquietante fue la detección de una patente trucha, lo que refuerza la hipótesis de una banda organizada con recursos para adulterar vehículos y planificar golpes.

En definitiva, la persecución que comenzó con un intento de robo en Allen y terminó con el hallazgo de una camioneta robada en Neuquén dejó más preguntas que respuestas. Los delincuentes lograron escapar, pero el secuestro del vehículo abre nuevas líneas de investigación. La escena, con velocidad, polvo y tensión, tuvo todos los condimentos de una película de acción, aunque con el trasfondo real de un intento de robo frustrado en el corazón del Alto Valle.