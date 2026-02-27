La muerte de Darío Lopérfido generó una profunda conmoción en el ambiente cultural y político argentino, pero sin dudas una de las despedidas más sentidas fue la de Esmeralda Mitre, quien utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su dolor y recordar la historia que los unió durante más de una década.

A través de su cuenta de Instagram, Esmeralda Mitre publicó una imagen en blanco y negro junto al exfuncionario y escribió un mensaje cargado de emoción. “Hoy quiero despedir a Darío con mi más profundo dolor, agradeciéndole enormemente todos los momentos compartidos tan maravillosos y felices juntos”, expresó, dejando en claro el impacto que la noticia tuvo en su vida.

En el mismo posteo, la actriz sumó palabras de despedida que conmovieron a sus seguidores: “Darío, que Dios te tenga en la Gloria y siempre vas a estar en mi corazón. Que descanses en paz”. La publicación se llenó rápidamente de comentarios de apoyo y mensajes de fuerza hacia Esmeralda Mitre, quien eligió homenajear así a Darío Lopérfido.

El vínculo entre Esmeralda Mitre y Darío Lopérfido comenzó en 2007 y estuvo marcado por la intensidad y la exposición mediática. La relación se extendió durante más de diez años, con viajes y estadías entre Buenos Aires y distintas ciudades de Europa, y siempre bajo la mirada atenta de la opinión pública.

Según relató la propia Esmeralda Mitre en varias entrevistas, el inicio fue inesperado y arrollador. “Yo era una bebé y él un hombre grande”, recordó en su momento, al referirse a la diferencia de edad. También contó que en las primeras charlas, Darío Lopérfido le planteó una visión del amor desligada del sexo, algo que la sorprendió pero no la alejó.

Con el tiempo, se convirtieron en una de las parejas más visibles del ámbito cultural. Darío Lopérfido, exdirector del Teatro Colón, atravesó momentos de fuerte controversia pública, y en cada uno de ellos Esmeralda Mitre se mostró firme a su lado, respaldándolo incluso en las etapas más críticas.

El final de la relación llegó en 2018, cuando ambos se encontraban en Europa. Fue Esmeralda Mitre quien decidió poner punto final a la historia, aunque años después reconoció que, si Darío Lopérfido hubiera insistido, tal vez le habría costado sostener esa decisión. En más de una oportunidad, la actriz lo definió como “el amor de su vida”, una frase que hoy resuena con más fuerza que nunca tras su emotiva despedida.