No se hacen cargo de la influencer que esquía en Catedral

Ante la imposibilidad de que la influencer Bárbara Pérez haya podido comprar un pase para utilizar los medios de elevación del Cerro Catedral para esquiar en Bariloche, como publicó en sus redes sociales, desde la empresa concesionaria del centro de esquí desconocieron de qué manera puede haber llegado a las pistas y que hay varias personas que suben caminando.

Para darle crédito a la versión de la empresa hay que tener en cuenta algunos datos como que esta temporada es un éxito en cuanto a la cantidad de nieve, sin antecedentes en la última década; como también que la base del cerro está a los 900 metros y la cumbre a los 2.180, con una pendiente que puede llegar a los 60°. Lo que indica que es posible que la joven modelo ascendiera caminando.

De hecho en uno de los videos publicados ella destaca que escaló la montaña para poder esquiar, mientras se puede ver a sus amigos sentados en la nieve con todo el equipo para hacer snowboard.

La apertura del cerro a mediados de julio se produjo tras la insistencia de la empresa que veía como uno de los inviernos con más nieve se iba sin poder abrir el centro de esquí. La municipalidad, que recientemente firmó el controvertido contrato de prórroga de concesión hasta 2056 con el grupo Trappa (dueño también de Vía Bariloche), también lo vio beneficioso pese a las altas cifras de contagio de coronavirus que tiene la ciudad. Y una de las condiciones impuestas, fue que no se podía vender pases, por lo tanto los únicos en condiciones de acceder a los medios de elevación eran los casi 5 mil residentes que lo compraron en promoción a fines del año pasado.

Claramente la influencer no cumple con este requisito, como tampoco -por lo que se pudo ver en las fotos publicadas- respetó el uso de barbijo obligatorio y el distanciamiento social, ambas restricciones que figuran en el protocolo que presentó la empresa y fue aprobado por Salud Pública. Aunque si tuvo que estar refugiada en una cabaña durante 15 días, luego de su viaje desde la ciudad de Buenos Aires, uno de los logares con mayor circulación viral del país.

Con todas estas restricciones, la pregunta de mejorinformado.com a la responsable de presa de la empresa Catedral Alta Patagonia fue cómo hizo la influencer y conductora para subir al cerro. Desde Catedral Alta Patagonia no desconocieron la situación, aunque afirmaron no saber de qué manera subió y deslizaron la posibilidad de que haya "subido caminando. Si no tiene pase no puede tomar un medio de elevación" ratificaron.

Sobre la posibilidad de acceder con el pase de otra persona, la respuesta fue un "no" fue tajante, y luego explicaron que no se puede porque "hay cámaras y molinetes". Con respecto a los videos que publicó Bárbara Pérez en sus historias de Instagram, desde el área de prensa de la empresa aclararon que "está caminando" y explicaron que varias personas que no tienen pases suben de esa manera. "No es imposible, varios lo hacen", contestaron.