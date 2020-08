El chef Rodolfo Puente ingresó con permisos a Bariloche

La presencia de influencers o famosos en Bariloche en contexto de pandemia sigue generando polémica y repudio. El cocinero Rodolfo Puente fue uno de los que llegó a la ciudad rionegrina, habló sobre cómo se dio su ingreso a Bariloche.

“Vine con todos los permisos correspondientes pidiendo una previa autorización a la Provincia de Río Negro para poder ingresar. Si ellos me hubieran dicho que yo no podía ingresar a la provincia, no iba a venir nunca”, explicó al portal Bariloche 2000, acerca de una situación que provocó varios comentarios en las redes sociales.

Puente confió que tras la autorización se le envió la declaración jurada que debió firmar, en la que se comprometió a estar 14 días en aislamiento “para poder estar acá, tranquilo circulando”.

El cocinero insistió en que cumplió con el protocolo que se le indicó desde el Ministerio de Salud rionegrino. Y que decidió no publicar ningún material en sus redes sociales durante ese periodo para “no generar ningún conflicto y que la gente me prejuzgue antes de que haga las cosas que me pidieron”, señaló

Puente permaneció en una casa ubicada en Arelauquen con un único código de ingreso que podría garantizar su permanencia en esa zona. “No nos dejaron salir nunca porque nos quedamos siempre en el mismo domicilio. Nos iban a hacer las compras al supermercado”, relató acerca de las instrucciones que recibió.

“Todo lo que hice lo hice de forma legal, por eso estoy muy tranquilo”, afirmó para luego detallar que su arribo a Bariloche se produjo el 22 de julio desde la ciudad de Mar del Plata e incluso con un test PCR realizado en forma previa.

También dijo que el grupo de personas que lo acompaña fueron monitoreados por el Ministerio de Salud en forma permanente e insistió en que cumplieron con la cuarentena en Arelauquen con el respaldo de los registros de ingreso de cada uno de ellos.