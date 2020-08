Comercios, bares y restaurantes extienden su horario de atención

Este lunes el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén tendrá nuevos horarios y nuevas modalidades comerciales en el marco de una nueva etapa del distanciamiento social. Es por ello que el gobernador Omar Gutiérrez anunció en las redes sociales la “nueva normalidad” que regirá desde este lunes 3 de agosto:

La atención al público para todas las actividades comerciales, incluidas las farmacias, se amplía una hora. Esto significa que los comercios podrán abrir sus puertas de 8 a 20 de lunes a sábados, mientras que las estaciones de servicio continuarán las 24 horas abiertas.

Noticias Relacionadas Se vuelven a prohibir las reuniones sociales en todo el país

En la vía pública, el horario de circulación general es de lunes a sábados entre las 8 y las 20 respetando la modalidad según la terminación de DNI.

Los locales gastronómicos, bares y restaurantes podrán atender en salón, hacer take away o retiro en puerta y delivery de 8 a 22 horas. Cabe aclarar que aquellas personas que tengan reserva en un salón gastronómico o tengan que retirar un pedido en modalidad take away podrán circular hasta las 22.

Para los deportistas, el mandatario agregó que las prácticas deportivas habilitadas podrán realizarse de lunes a sábados de 8 a 20 y remarcó que en el aglomerado urbano de Neuquén continúa el esquema por terminación de DNI.

En cuanto a la provincia de Neuquén, Gutiérrez agregó que desde el lunes se incorporan nuevas actividades: tenis y paddle en modalidad “dobles”, deportes de combate solo entrenamiento individual, personal training, escalada deportiva, aeromodelismo y yachting.