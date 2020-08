La pandemia ya desnuda un tremendo fracaso

La pandemia y el miedo que produce están en su esplendor. Esa luz de tiniebla obnubila, quita capacidad de reacción. La ciudadanía no sabe bien a qué echar la culpa, ni a quién acudir en la emergencia.

Pero algo queda claro en la áspera superficie de la realidad: hubo cinco meses de aislamiento preventivo, y en ese transcurso, el sistema político no encontró ninguna respuesta para dar a la lenta, gradual e inexorable expansión del coronavirus.

Ahora, en el epicentro previsible del desastre, cuando se evidencia que los palacios del poder del Estado tienen cimientos de barro, se acude a lo que en este país se recurre casi siempre. No hay médicos, pero hay policías. No hay enfermeros, pero sí gendarmes. No hay camas en terapia intensiva, pero sí fusiles, escudos, botas de combate.

Hace poco más de un día, los comerciantes del Alto Valle salieron a la calle desafiando todo. Le exigieron al poder político que diera marcha atrás con la imposición de la restricción más severa. Hoy, el Colegio Médico de Cipolletti dice que el sistema de salud público-privado ha colapsado. Dice, claramente, que no hay capacidad suficiente para responder a la creciente demanda de enfermos. El poder político, mientras viene, va, pega la vuelta, y circula con la insistencia implacable de una calesita por decisiones desesperadas, convoca a Gendarmería para cerrar los puentes entre Río Negro y Neuquén.

En 24 horas, se pasó de una rebelión civil a la imposición de un Estado militarizado. No es casualidad. No es algo que el azar ha provocado.

Es, con mucha más seguridad, la confesión del fracaso. En todos estos meses de vigilia fantaseando con que nunca llegaría “el pico”, el pico llegó. Y encontró al Estado igual de desguarnecido que cuando todo empezó, pero un poco más cansado, y con menos dinero, y, lo que es peor, con menos ideas para resolver la emergencia.