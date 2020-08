Detectaron una combi que llegaba con turistas a Bariloche

La llegada de turistas a Bariloche no está permitida. Al menos eso es en los papeles, pero lo cierto es que ya no sólo ingresan por aire en costosos vuelos privados como se sabía, ahora también detectaron servicios de minibuses que traen y lleva personas sin ningún tipo de autorización, estudio médico o permiso de circulación.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte montó un operativo en el ingreso a la ciudad y logró detectar una combi Renault Master que transportaba turistas que venían de Zárate en Buenos Aires y pretendían sacar de Bariloche a otro contingente. Según se confirmó desde el organismo nacional, el municipio de la ciudad ya tiene todos los datos de las casi 20 personas que violaron todas las restricciones vigentes.

La gran cantidad de nieve que hay este año en el Cerro Catedral es muy tentadora para los amantes de los deportes invernales. Pero ante la prohibición de ingresar a la ciudad si no es por una actividad esencial, siempre aparece alguna forma de transgredir la norma. Hace unas semanas se pudo ver como varios influencers llegaron a Bariloche con el objetivo de esquiar en el Catedral. Otro que no son famosos, pero si adinerados, llegaron a pagar varios miles de dólares para acceder a un vuelo privado para poder llegar a tierras rionegrinas.

Pero no todos entraron por aire, también por tierra con permisos esenciales, como la influencer Bárbara Pérez, que lo hizo en auto y después de varias horas de viaje desde Buenos Aires. Pero no es la única, las quejas de los vecinos de la ciudad por la presencia de turistas son constantes. Y así quedó demostrado en el control realizado por la CNRT.

El titular de la sede del organismo en Bariloche, Claudio Thieck confirmó que "se trata de un servicio que estaba transportando gente y proviene de Zárate. Tengo la información de las personas que arribaron en este servicio. Es una información que entregué al municipio. Y además, estaban saliendo de la ciudad con otras personas".

Luego aseguró que "es un servicio que no contaba con autorización. Es totalmente ilegal. Los pasajeros tampoco contaban con los certificados médicos. Por suerte, alcanzamos a detectar la situación. Las personas que eran trasladadas no contaban con certificados médicos y tampoco con justificativos. No tenían certificado de esencialidad. Y el servicio no tiene autorización de la Subsecretaría y no está bajo protocolo".