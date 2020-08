“Si no controlamos los contagios volverán las restricciones”

El vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri se metió en la polémica por el manejo de la cuestión epidemiológica de la provincia. Señaló que ve “con mucha preocupación el crecimiento de los números. El país arroja cifras récord todos los días”

Palmieri indicó que “se observa a otros países que hicieron las cosas bien como Australia o Alemania y hoy declararon zona de desastre o empiezan con las restricciones. Tokio volvió a fase uno, España fue declarado por todo el resto de Europa como zona en la que nadie puede ir. Anteayer argentina fue el quinto país de todo el mundo en la mayor cantidad de casos en el día y el noveno país en la cantidad de muertos.

Entonces – explicó Palmieri - “no es Río Negro. No es Roca o Bariloche, esto pasa en todos los lugares. Los cuidados hay que tenerlos y cada uno tiene la posibilidad de ayudar al sistema de Salud porqué el recurso está cansado”.

Palmieri señaló que “lo pedimos para no tener que retroceder de fase o limitar actividades. Eso está en permanente evaluación. Jujuy estuvo 3 meses sin casos y esta en fase uno. Si no se logra controlar los contagios habrá restricciones. Tenemos que tomarlo en serio para no perder libertades. En lo lugares controlados no hubo contagios por ejemplo los galpones de empaque trabajaron toda la pandemia y no hubo casos por la responsabilidad y los cuidados”

Señaló que “es frustrante cuando a un positivo le preguntamos nombres de contactos estrechos y nos da 22 nombre de personas que participaron de un asado.

Recuperación económica

El vicegobernador Alejandro Palmieri evaluó cómo será el movimiento económico que permita la reactivación. “La palabra recuperación es rehabilitarse después de haberse caído. Recién estamos tratando de encontrar el fondo de la caída. Esta es una crisis sanitaria que deviene en una crisis económica. Hoy estamos en los peores números a nivel país desde el 20 de marzo.

El acuerdo con los bonistas de ayer el acuerdo es una buena noticia. Es solucionar el frente económico externo financiero. Imagino una recuperación económica con un fuerte rol del estado.”, indicó

Los ingresos cayeron a un valor de 1.500 millones de pesos por mes. Hoy no hay recurso para hacer frente a aumentos de salarios. Si está garantizado el pago, pero son momentos inéditos en la economía. Es muy profundo y no sabemos hasta cuando seguirá

Salarios de estatales

Palmieri también se refirió a como resolverán los reclamos salariales de los estatales rionegrinos. “Rio Negro tiene tres grandes ejes de ingresos: -la coparticipación nacional, es decir lo que el país le gira a la provincia a partir de la recaudación de AFip, Impuestos nacionales, ganancias. Y esto sube o baja de acuerdo al movimiento económico. Bueno, desde el 20 de marzo todo eso se desplomó. -Regalías petroleras, al no haber actividad no hubo consumo de combustible, hubo caída de precios y una crisis hidrocarburífera sin precedentes. Y la recaudación provincial: tomamos la decisión de prorrogar impuestos y dejamos de cobrar planes de pagos o moratorias.

Señaló que “los tres ingresos cayeron a un valor de 1.500 millones de pesos por mes. Hoy no hay recurso para hacer frente a aumentos de salarios. Si está garantizado el pago. Pero son momentos inéditos en lo economía. Es muy profundo y no sabemos hasta cuando seguirá. Ojalá pongamos lo mejor para llegar a un acuerdo con los estatales”, concluyó Palmieri.