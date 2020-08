Una policía contagiada y dos pueblos cerrados

El primer caso de coronavirus en Godoy retumbó fuerte en Chimpay. El pequeño pueblo del Alto Valle Este está rodeado de covid, los casos en Huergo y Regina se multiplican rápidamente y en algún momento el virus iba a llegar. La policía contagiada, que hace más de un año trabaja en la Subcomisaría 65, violó las restricciones y el fin de semana fue a visitar a sus familiares a Valle Medio.

Evitar los encuentros sociales es una recomendación permanente para no contagiar o contagiarse. Y es tan importante como usar tapabocas, no compartir mate o lavarse las manos. Pero cuando las medidas de protección no se respetan los alcances pueden ser enormes.

Apenas confirmado el contagio de la policía de la unidad de Godoy, no sólo ella fue aislada, sino que también los 7 compañeros de guardia y se analizan otro contactos estrechos estrechos por fuera del ambiente laboral. Y fue la secretaria de Salud Mercedes Iberó quien alertó al Valle Medio de lo que estaba pasando: "Es una persona que aún tiene domicilio en Chimpay pero que hace más de un año que vive en Godoy".

Una simple oración despertó una mar de conjeturas en el Valle Medio, que pasó por un brote tremendo y después de dos meses con un rígido cordón sanitario, lograron erradicar el virus de las 7 localidades. El trabajo del equipo de epidemiología confirmó que pese a la prohibición vigente, la policía estuvo el fin de semana en Chimpay visitando familiares.

Por orden del municipio volvieron las restricciones y se cerraron los accesos al pueblo, del mismo modo otras localidades del Valle Medio aumentaron los controles y no dejan entrar al casco urbano a personas que vivan en Chimpay. Al mismo tiempo que desde Salud decidieron aislar a 16 personas que tuvieron contacto con la policía contagiada.

También el municipio fijó multas de 25 mil pesos para aquellas personas que desobedezcan el aislamiento o que participen en reuniones sociales, las que -como en el resto del pais- fueron prohibidas por decreto presidencial.

En tanto que en Godoy, desde la comisaría garantizaron la cantidad de policías necesarios para cubrir los diferentes turnos y que la seguridad en el pueblo no se vea resentida. Y el intendente, Luis Ivancich, decidió establecer controles en el ingreso a la localidad e insistió a los vecinos a mantener las pautas sanitarias con el uso de tapabocas, los horarios para la circulación y evitar las reuniones sociales.