Advertencia de científicos en Bariloche por crisis sanitaria

Científicos autoconvocados no están conformes con las políticas de salud

Un grupo de científicos y universitarios autoconvocados de Bariloche le enviaron una carta al intendente Gustavo Gennuso alertados por la situación sanitaria, social y económica en el mundo y en Bariloche en particular de la pandemia

Según los datos oficiales, Bariloche se encuentra entre las ciudades más afectadas de la Argentina por el alto número de casos confirmados. Es decir 1 caso cada 100 habitantes. Nos alarma particularmente la circulación comunitaria del virus, lo que significa que en muchos casos positivos no se ha podido rastrear el origen del contagio. No conocer el origen de los casos positivos del Covid-19 tiene la grave consecuencia epidemiológica de no poder aislar los focos de infección que, entonces, se propagarán por Bariloche, indicaron

En este contexto -dicen los científicos- vemos con preocupación algunas medidas o la ausencia de ellas por parte del Estado Municipal. Entre ellas: la falta de una comunicación clara, por los medios y con los tiempos necesarios, de las normativas que regulan apertura y cierre de actividades, días y horas de circulación, excepciones, etc., y de los criterios epidemiológicos que las sustentan, así como de las normativas de orden superior (provinciales o nacionales) dentro de las cuales se enmarcan estas regulaciones. La descoordinación entre Bariloche y Dina-Huapi que, si bien es un municipio autónomo, utiliza los servicios de salud públicos y privados de Bariloche.

La ausencia de políticas sanitarias, sociales, laborales y económicas para los sectores más vulnerados de la ciudad, que son los más golpeados por esta pandemia.

La negativa por parte del Intendente al pedido que se viene realizando desde hace meses a convocar a las organizaciones sociales y a la oposición, así como a representantes de todos los sectores a participar activamente, en la propuesta de soluciones para estos problemas, sectores actualmente excluidos del Comité de Emergencia.

En este contexto nos preocupa la decisión de abrir el cerro Catedral que incentiva el turismo sin que haya controles estrictos en las entradas del mismo y en las actividades vinculadas, como cervecerías, bares y restaurantes. Es sabido que la infección se propaga a gran velocidad en ambientes cerrados y que es imposible comer o tomar cerveza usando un barbijo. Esto además es interpretado por la comunidad como un mensaje contradictorio acerca de las actividades sociales que pueden realizarse.

Por estos motivos y conscientes que el mayor número de infectados llevará necesariamente a un mayor número de enfermos, a una ocupación mayor del sistema sanitario y de muertes, pedimos que:

- Se expliciten, publiquen y difundan por todos los medios los criterios que el ejecutivo municipal utiliza en sus tomas de decisión de apertura y cierre de las diferentes actividades.

-Se pida al grupo de epidemiólogos del Hospital Zonal de Bariloche, dirigido por el Dr. Leonardo Gil, que publique un documento diario que muestre el estado de la epidemia, el porcentaje de ocupación de las unidades de terapia intensiva (UTI), los criterios utilizados para realizar los testeos, el número de los mismos y los protocolos de seguimientos de los casos detectados como positivos, tal como se hace en otras ciudades.

-Se incorporen mejoras sustanciales en la comunicación social de las medidas de distanciamiento social vigentes, en tiempo y por todos los medios de comunicación disponibles y se incrementen las capacitaciones acerca de estas medidas y del uso de sanitizantes y desinfectantes para evitar intoxicaciones.

- Se convoque a una mesa intersectorial de emergencia con representación amplia, incluyendo a organizaciones sociales y sindicatos.

-Se implementen de manera urgente políticas para paliar la crisis sanitaria, laboral y nutricional.

Por último, dado que situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales, se solicite una contribución solidaria a los grandes poderes económicos de la ciudad para sustentar dichas políticas de emergencia, en línea con las iniciativas de impuesto a las grandes fortunas que se están discutiendo a nivel nacional.

La carta lleva la firma de Científicos y Universitarios Autoconvocados Bariloche y fue entregada en la municipalidad para el intendente Gustavo Gennuso