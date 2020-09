"Papá nos tiró ladrillos": Golpeó a su ex y a su hijita

Una joven y su hija fueron salvajemente agredidas por parte de la ex pareja y padre de su pequeña de tres años. El hecho ocurrió este viernes en el barrio Los Polvorines. Vecinos intervinieron y le apedrearon la camioneta al victimario. Luego del violento episodio la fiscalía ordenó para el hombre una perimetral y una consigna policial que culmina en la tarde de este lunes.

Nahir Cid, de 29 años, el pasado viernes se dirigió junto a su niña y su tío a un lote que tienen en común con su ex pareja en la calle Lilen Manzana 7 lote 17, en el Barrio Altos del Limay sector Los Polvorines: "Ingresamos a la vivienda, que es una construcción que aún no está finalizada, por amenazas de él no pude terminarla. Siempre me dijo que si me acercaba al lugar me iba a matar. Fuí porque quería ver en qué condiciones estaba la casa, en ese momento estaba regando con mi bebé, habían pasado 40 minutos y llegaba él en su camioneta con seis hombres más", sostuvo la víctima a la redacción de mejorinformado.com.

De manera brusca y amenazante, uno de ellos con un arma y otro con un cuchillo la obligaban a irse: "Me empezó a insultar que me vaya, y nos empezaron a tirar ladrillos, yo le gritaba que paren porque estaba la nena, en ese momento la agarro fuerte a mi gordita", sostuvo aún con miedo Nahir. y agregó que: "En ese momento los tipos van directamente a dónde está mi tío y lo empiezan a golpear y mi ex se acerca a mi y a mi hija, traté de marcar el número de la policía y no lo logré porque este tipo me tiró al piso y me empezó a patear en la cabeza, en las costillas, y me revuelcan por el terreno y a todo esto yo con mi hija en brazos, ella quedó shockeada y acurrucada en mi pecho".

El tío de Nahir fue brutalmente atacado

La levantó de los pelos y la arrastra hacia el portón de la calle y le propina dos golpes en la nuca y la pequeña cae al piso. "Ahí llegaron los vecinos a auxiliarnos, le empezaron a gritar que no los iban a dejar salir hasta que llegue la policía. Pasó media hora y llegó un móvil. Lo único que hicieron los efectivos es ir a buscar mi cartera que estaba dentro. No los revisaron. Se retiraron ´picando´, una vecina y un efectivo se tuvieron que correr porque casi lo atropella".

Indignados por el brutal ataque a la mujer, los vecinos apedrearon el vehículo del acusado mientras este huía a toda velocidad. Le rompieron los vidrios de la camioneta.

Nahir y su pequeña quedaron golpeadas y su tío inconsciente, al cual fue llevado por un auto particular a la guardia del Hospital Bouquet Roldan.

"No lleve a mi hija a la guardia para que la revisen por miedo de todo lo que está pasando con el Covid. A mi me llevó un móvil al hospital". Luego de dos horas de realizarse los chequeos correspondientes en el nosocomio se dirigió a la Comisaría N°41 a realizar la denuncia por la violencia de género y familiar ejercida por su ex: "Cuando llegue el oficial me informó que tengo un acta de notificación que firmar porque él ya me había ido a denunciar a mi".

"Mi hija tiene moretones en la pierna y se acuerda de todo: "Papá nos tiró ladrillos y nos pegó".

Desde la línea 148 se comunicaron con ella, la acompañaron y asesoraron. Se activó el protocolo de las medidas cautelares que constan de una restricción perimetral y una consigna policial en la vivienda de la mujer y su hija (que culmina en la tarde de este lunes).

Por último, con bronca y dolor, sostuvo: "Soy yo la que tiene que estar encerrada con mi hija esperando que se haga justicia y él pague todo lo que hizo".