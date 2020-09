Avanza proyecto de contribución que exime del pago de tasas

Concejales de la comisión interna de Hacienda, aprobaron esta mañana el despacho del proyecto de ordenanza enviado por el intendente Mariano Gaido, que beneficia a las pymes y comercios afectados por la situación de pandemia. Lo que establece este proyecto es la eximición del 100% de tasas, retroactivo de julio a diciembre de 2020, del Derecho de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, a aquellos contribuyentes y Pymes, que en su Declaración Jurada del Ejercicio Fiscal Municipal de 2019, hayan declarado hasta 3.850.000,00 pesos y su cuota mensual liquidada fuere menor a 1000 pesos.

La eximición total también alcanza a aquellos contribuyentes y pymes que lo soliciten, siempre que durante los meses de abril y mayo de este año se hayan visto imposibilitados de desarrollar sus actividades, no hayan tenido facturación o hayan permanecido con sus comercios cerrados, y también facultan al Órgano Ejecutivo Municipal (OEM) para que realice aportes a clubes, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, instituciones sin fines de lucro, feriantes e instituciones que no hayan obtenido ingresos desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Esto será posible de concretarse por una contribución extraordinaria y excepcional, del cobro de un 30% adicional en las tasas, a supermercados e hipermercados de capital nacional y que hayan declarado una facturación de más de mil millones de pesos anuales en la DDJJ de Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios correspondiente al año 2020, mayoristas, bancos y establecimientos financieros. Si bien la medida regirá retroactivo a julio y hasta diciembre de 2020, debiéndose sancionar una nueva ordenanza si se considera necesario continuar con la medida.

Cuando el proyecto fue tratado por primera vez en comisión, el concejal Atilio Sguazzini Mazuel, defendió la iniciativa bajo el arguemento de que hay sectores económicos, que “no sólo han podido sostener su facturación, sino que la han aumentado, mientras otros vienen sufriendo pérdidas a raíz de esta situación de pandemia”. Si se aplica la medida “el nivel de recaudación será de 12 millones de pesos, lo que permitirá sostener un equilibrio en las finanzas, aliviando la carga tributaria de entre 2200 y 3000 pequeños comercios que han tenido dificultades”.

Por su parte, el Secretario de Finanzas municipal, Fernando Schpoliansky, invitado por la comisión a ampliar la información sobre el tema, manifestó las razones que llevaron al Municipio a presentar estar propuesta ante “la necesidad de restablecer un equilibrio fiscal, modificado por el desfinanciamiento municipal del cincuenta por ciento por reducción de recursos coparticipables y propios, y la concreción de la reducción tributaria a 5000 comerciantes, entre otras acciones”.