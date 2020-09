A medida de que la pandemia se apoderaba de los meses de aislamiento en la Argentina, la preocupación de los médicos pediatras se acentuaba con la llegada del invierno y consigo la circulación de otras enfermedades respiratorias como la bronquiolitis conviviendo con el coronavirus.

"No hay circulación de otros virus salvo el Covid 19. El hecho de no haber jardines ni escuela, no hay contagios", sostuvo el pediatra Ernesto Maletti en diálogo con la redacción de mejorinformado.com.

En este invierno, a diferencia del 2019, se produjo en la provincia una disminución de las enfermedades respiratorias en niños, según coinciden los profesionales médicos.

Asimismo, el hecho de estar seis meses sin escuelas, sin contacto con otros chicos, sin plazas y sin cumpleaños, fue beneficioso para evitar enfermedades invernales en los más chicos. Además, las medidas de prevención contra la transmisión del Covid - 19, sirvieron para prevenir la transmisión de otros virus respiratorios.

Cabe destacar que la bronquilitis es una infección que inflama los bronquios, producida por una serie de virus que no tiene vacuna y cuyos signos son muy parecidos a los de los pacientes con coronavirus: tos, fiebre, decaimiento, dificultad para respirar, alimentarse y dormir, es una enfermedad que ataca a cinco de cada diez niños menores de dos años.

Respecto del grupo de mayor riesgo, los recién nacidos muy prematuros o los que nacen con una cardiopatía congénita.