La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó ante la Justicia Federal de Mar del Plata una denuncia por presunto espionaje ilegal realizado en la gestión de Mauricio Macri sobre familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, en momentos en el que aún permanecía desaparecido, entre enero y junio del 2018.

Los familiares de los tripulantes, quienes fueron informados de manera privada por el ministerio de Defensa sobre el hallazgo de documentación que refleja tareas de seguimiento y vigilancia indicaron que intervendrán como querellantes en el expediente.

Miguel Toconás vive en Sierra Grande y es uno de los hermanos de Mario, el único integrante rionegrino de la tripulación del submarino ARA San Juan que se hundió en 2017.

“En los primeros meses después del hundimiento, todos los familiares nos habíamos borrado de los grupos de WhatsApp porque se corría la bolilla de que nos estaban espiando. Intuíamos que pasaba algo raro. Sabíamos que nos estaban espiando” le dijo a Mejor Informado

“No me sorprendió la noticia del espionaje. Había familiares que reconocían a personal de la Armada que estaba de civil, y que los seguía. Fueron muchos los casos así. Y cuando los abordaban y les preguntaban qué pasaba, por qué los vigilaban, les salían con cualquier cosa. Decían que era para su resguardo, porque tenían miedo de lo que los parientes de las víctimas nos pudiéramos hacer. Miedo de que nos autolesionemos o atentásemos contra nuestras vidas”, relató Toconás

Me acuerdo que uno de los familiares nos dio una fórmula que consistía en apretar algunos número y caracteres. Según lo que apareciera, sabríamos si los móviles habían sido pinchados o no

“Me acuerdo que uno de los familiares del grupo nos dio una fórmula que consistía en apretar algunos números y caracteres, como el hashtag, en nuestros teléfonos. Según lo que apareciera, sabríamos si los móviles habían sido pinchados o no. Era una forma de constatación que no sé de dónde había salido, pero probamos y todos indicaban que habían sido intervenidos. Nada de lo que aparece ahora nos era desconocido. Sólo confirma lo que siempre sospechamos”, agregó

“En la computadora de mi hermano había datos del submarino que el gobierno no decía. Teníamos mucha información como la falta de mascarillas y oxígeno o elementos de protección o la falta de estado del submarino. A medida que encontrábamos información la compartíamos en los grupos de WhatsApp y a los días se borraba misteriosamente”, agregó Toconás

Recordó que, cuando se encadenaron frente al congreso, en junio de 2018, para pedir que el Estado siguiera con la búsqueda, dos jóvenes los fotografiaban y filmaban a la distancia. “Nos seguían drones y nos sacaban fotos estos chicos que estaban vestidos de civil con mochilas. No se acercaban. Sólo nos sacaban fotos y observaban el movimiento”

El gobierno de Macri trabajó mucho para ocultar que fue lo que pasó con el ARA San Juan. Ellos trataron todo el tiempo de que la información no salga a la luz

Miguel Toconás expresó que durante todo este tiempo los familiares “nos sentimos muy solos. Nos decían que un submarino de guerra esta diseñado para no ser encontrado y que no lo íbamos a encontrar nunca. Ellos no querían buscarlo, Macri nunca nos dio apoyo ni aliento” indicó.

“El gobierno de Macri trabajo mucho para ocultar que fue lo que pasó con el ARA San Juan. Ellos trataron todo el tiempo de que la información no salga a la luz. Es una lucha que llevamos hace 3 años y nos cuesta mucho. Esperemos que algún día se conozca la verdad. Macri jugaba al golf al frente de la Base Naval y nunca nos atendió. Cuando se enteró que éramos familiares llegó un helicóptero y se lo llevó”, indicó

El recuerdo de su hermano

“A Mario lo recuerdo todos los días. Yo soy policía y lo llevo presente. Charlábamos mucho por celular, en los grupos de la familia y de los amigos a pesar de que él vivía en Mar del Plata. Siempre estaba presente con un mensajito. Yo lo cargaba que ganaba bien en el submarino, pero después me enteré que casi ganaba igual que yo. Venía seguido a Sierra Grande”