"No hay policía en el mundo que pueda controlar reuniones"

"Laburantes en Pandemia" es un nuevo espacio en el programa "Afilados" que se emite por AM 550 La Primera y 24/7 Canal de Noticias. Allí tendrán micrófono abierto aquellos trabajadores que quieran y necesiten contar la realidad que viven en esta Pandemia económica que desencadenó el coronavirus.

Este miércoles 30 de septiembre, en el cierre del mes más trágico que vivió la provincia de Neuquén en relación al Covid-19, hablamos con Leonardo Firman, un vecino capitalino que se convirtió en un todoterreno para poder subsistir pero a su vez ser feliz con su trabajo.



Fue músico, pero se dio cuenta de que no podía vivir del rubro. Se subió al taxi y le dio de comer, sin embargo, se dio cuenta que su vocación pasaba por otro lado: la cocina. Bajo la influencia y la pasión de su mamá, Leonardo comenzó a incursionar y trabajar en distintos restaurantes de la zona, donde comprobó que no todo "sabía" tan bien: “Trabajé en muchos lugares y tuve las peores experiencias. Todavía espero que me paguen los últimos meses de trabajo del 2019. No hay mejor cosa que cocinar solo”.

Llegó la impredecible y cruel Pandemia. Leonardo también la sufrió. Se guardó en la casa y dedicó su tiempo de encierro a trabajar con la venta de comida. Se la rebuscó como pudo. A su par, Raquel, la mujer que lo acompaña mientras trabaja en salud y que le hace ver la realidad que se vive en la región día a día.

"En la Pandemia me fue mal, tengo a mi compañera que trabaja en salud y me ayuda. Las cosas no son tan así como la cuentan los políticos. Ni mi viejo me hablaba cuando yo era pibe como nos habla el gobernador Omar Gutiérrez. No puede ser que autorice el contacto, esas medidas no las entiendo".

Firman analizó también las medidas aplicadas y el comportamiento de la gente. "Esta perfecto que vos quieras cuidarnos, pero por otro lado vos no podes habilitar juntadas al aire libre, porque me estás diciendo que lo más peligroso es el contacto. No hay policía en el mundo que pueda estar controlando las reuniones".



A su vez, hizo hincapié en los protocolos sanitarios del rubro gastronómico y el sistema take away empleado en la zona. "Yo no sé si al local comercial le exigieron el hisopado. Yo me cuido, voy y compro, no entro, pero si la persona que cocina está infectada, yo no lo sé".

No es político, dirigente ni empresario reconocido. Es un simple laburante de Neuquén que te cuenta la realidad que vivió y vive en esta cuarentena. Porque su palabra, como la de otros tantos laburantes, representa la realidad que vive el pueblo y no como te la quieren contar.