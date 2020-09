Hospitalarios insisten en un mayor aumento

La doctora y representante de los trabajadores de la salud autoconvocados de Río Negro, Andrea Prieto, ratificó al Diario La Palabra de Viedma, el descontento a la propuesta salarial del gobierno provincial.

Como viene sucediendo, los empleados de la salud rechazaron los 6 mil pesos con el sueldo de septiembre y un 10 por ciento de incremento con el pago de octubre.

“Lo rechazamos en primer lugar porque no estamos de acuerdo con las sumas fijas porque no son equitativas porque eso para la mayoría de los profesionales y técnicos del hospital Zatti no implica ni un 20% de aumento en lo que va del 2020, y porque los montos son insuficientes”, expresó Prieto.

Respecto de los 4 mil pesos que se habían otorgado a principio de año consideró que “ese monto era lo que quedaba de la paritaria del año pasado”.

Prieto señaló que “la gente del hospital Zatti está toda movilizada. Estamos planteando que sean otros los aumentos, que Salud sea reconocida de otra forma, necesitamos una recomposición salarial porque hace 3 años que venimos con el sueldo muy por debajo de la inflación”.

Adelantó también que “el viernes vamos a hacer una nueva movilización y vamos a seguir adhiriendo los hospitales del interior de la Provincia, vamos a ver si tenemos reuniones con el ministro o con la Gobernadora y definir conductas”. “El día de la primera marcha nos recibió el ministro Zgaib y me dijo que lo llame y no me contestó más”, finalizó