La justicia desactivó la toma en Fernández Oro

Anoche un grupo de treinta personas ingresó a un sector de una chacra en cercanías al barrio La Unión de Fernández Oro. A partir de la denuncia judicial del propietario de las tierras, durante la madrugada se hicieron presentes el fiscal Gustavo Herrera en conjunto con autoridades de la Comisaría 26º a los efectos de notificarlos de que estaban cometiendo un delito y los intimaron a que abandonaran el lugar.

Luego de mantener un diálogo con las personas que se asentaban allí, se arribó a la conclusión de encaminar el reclamo institucionalmente. Los ocupantes definieron desocupar el espacio rural que es propiedad de un productor frutícola local.

“Siempre lo que se busca en primer lugar es buscar una salida pacífica al conflicto, pero en caso de no lograrla, la fiscalía va a avanzar en los pedidos de desalojos correspondientes”, expresó el fiscal jefe, Gustavo Herrera.

Por otro lado, señaló que, en este caso en particular, las personas aceptaron mantener una reunión con las autoridades municipales para buscar una solución a sus problemáticas y abandonar el lugar, situación que no se ha dado en otros asentamientos donde los ocupantes no se muestran predispuestos al diálogo para buscar posibles alternativas.

“Tenemos casos donde la gente ya ha participado en tres tomas distintas en pocos meses, se les ha solucionado su problema habitacional y aun así continúan organizando tomas. En esas situaciones ya no se centran los reclamos en una necesidad, sino en una cuestión ideológica o política”, agregó Herrera. En ese punto, adelantó que la postura del Ministerio Público Fiscal será inflexible para este tipo de casos.