Negaron haber llevado familia a la toma de Villa Mascardi

Conocida la noticia de la demora del vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquiman, en una camioneta oficial, con el carnet vencido y trasladando a una familia, desde el organismo calificaron como fake news. Consideraron que son versiones inexactas de lo sucedido y desmintieron categóricamente que las personas transportadas tengan algo que ver con la Lof Lafken Winkul Mapu que ocupa tierras en Villa Mascardi. Dijeron que está "ubicada en el extremo sur de Bariloche, y el vicepresidente se encontraba ingresando desde el sector norte".

El INAI confirmó que existió el procedimiento en el que se secuestro la Toyota Hilux oficial que usa Pilquiman, pero negó que el segundo de Odarda haya estado "demorado" en el control de acceso a Bariloche. Solo que no contaba con el recibo de pago del seguro "en formato papel" y que una vez presentado "se encuentra nuevamente en poder del vicepresidente".

Las falsas noticias, no sólo intentan conspirar contra el proceso de diálogo instaurado para la búsqueda de resolución al conflicto territorial de la zona de larga data en Villa Mascardi, sino que también buscan denostar al Vicepresidente, en su condición de indígena y activo dirigente del Parlamento Mapuche de Río Negro

Según el comunicado, Pilquiman había estado en la zona de Coquelén "aislada por el mal estado del camino y la acumulación de nieve, donde se encontraba gestionando la instalación de una radio VHF para posibilitar conectividad. A su regreso, se trasladaba junto a una familia desde un paraje rural de Pilcaniyeu a Bariloche para aprovisionarse de alimentos".

Sobre la licencia de conducir vencida, aseguraron que "no pudo ser renovada ya que el Municipio de Pilcaniyeu no permite el ingreso de personas provenientes de la zona cordillerana, debido a que no cuenta con casos de Covid-19 y lleva una cuarentena estricta que imposibilitó el trámite de renovación del carnet".

