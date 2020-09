Refuerzan el Castro Rendón con 12 enfermeros de Buenos Aires

Se esperan respuestas del gobierno provincial ante el colapso sanitario, y en principio el pedido que se hizo a Nación ya se concretó, este martes arribaron 12 enfermeros a la provincia para sumarse todos, al hospital Castro Rendón.

El anuncio lo hizo la propia Ministra de Salud Andrea Peve, “ante la situación actual que están atravesando los equipos de salud frente a la pandemia, el cansancio y el gran esfuerzo que están haciendo por asistir las necesidades de salud, hoy llegaron a la provincia 12 enfermeros y enfermeras para sumarse a nuestras terapias” dijo.

La situación es probable que genere alivio, pero tal como lo dijeron ayer desde la Clínica Pasteur y el Sindicato de enfermeros, un paciente con asistencia respiratoria requiere de al menos seis personas, por lo que esta llegada sería una bocanada de aire, para el Castro Rendón, mientras en la Clínica se mantienen bloquedas las camas con respiradores por falta de recurso humano.

El sistema de salud no tiene más enfermeros capacitados para las terapias, hay bajas por contagios y no hay un número preciso, tal como lo denunciaron ayer por este medio, no hay dialogo con el Ministerio de Salud. Antes de la pandemia la provincia tenía un déficit de enfermeros, alrededor de 200, hoy en plena crisis y con el aumento de casos positivos es imposible calcular.

Lo cierto es que además de la ministra Peve, el gobernador anunció la llegada de los enfermeros y agradeció al doctor Alejandro Collia, Subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación, con quien mantuvo una reunión en la que se habló logicamente sobre la situación epidemiológica provincial.

Junto a los enfermeros que llegaron este martes, la provincia accedió a 20 a respiradores, (ya habían recibido 20 la semana pasada) y se está gestionando la compra de otros 10, lo que no se sabe es si se gestionó con Nación la llegada de más personal para el resto de los centros Covid y no Covid que al igual que el Castro Rendón están al límite.