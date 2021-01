No logran frenar los "picados" de fútbol, foco de contagios

Una de las actividades no permitidas pero realizadas igual, incluso acudiendo a la violencia para romper accesos a instalaciones, es el fútbol en canchas de “Fútbol Cinco”, en Neuquén, y el tema fue abordado este lunes por el secretario de Cultura y Deportes de la Municipalidad capitalina, Mauricio Serenelli, quien afirmó que es “una lucha constante” contra estos verdaderos focos de propagación del coronavirus.

“Juegan al fútbol y no se puede. Es una lucha constante. Estamos buscando las opciones, incluso hemos considerado retirar los arcos... a la gente que hace estas actividades no permitidas parece que no les importa nada”, dijo Serenelli.

El funcionario, que hoy recorría las colonias de vacaciones recién puestas en marcha, con estricto protocolo y unas 40 unidades de no más de 15 chicos por profesor, se refirió al tema de los “picados” que se arman en los barrios en instalaciones que suelen ser de las Vecinales, y se quejó de la infatigable costumbre de transgredir las normas que parece distinguir a los argentinos.

“Los vecinalistas han puesto candados, y los rompieron, portones y los rompieron, han cortado alambrados… tampoco podemos poner un patrullero en cada lugar”, reflexionó Serenelli, afirmando que “la gente que utiliza estos lugares no les interesa nada. Estamos considerando retirar los arcos de las canchas”.