Un médico herido tras violenta reacción en el hospital

La reacción violenta de un familiar de un hombre mayor, a quien le estaban colocando un suero, generó un caos por minutos eternos en la guardia del hospital público de la comarca petrolera: gritos, insultos y patadas terminó con un médico con fractura en sus muñecas y un guardia de seguridad golpeado. La situación sólo se calmó con la llegada de la Policía, pero instaló otra vez el temor en el personal de Salud, por las reacciones de familiares y pacientes, acrecentadas en la pandemia.

Expresamos nuestro repudio por el hecho de violencia ocurrido en el Hospital de Cutral Có-Plaza Huincul y enviamos toda nuestra solidaridad a Hugo Bailón Yancachajlla Tito, doctor del hospital, que resultó lesionado durante los hechos. — Andrea Peve (@PeveAndrea) January 30, 2021

La ministra de Salud, Andrea Peve, fue de las primeras en repudiar lo sucedido en las redes sociales e identificó al profesional lesionado. "Expresamos nuestro repudio por el hecho de violencia ocurrido en el Hospital de Cutral Co-Plaza Huincul y enviamos toda nuestra solidaridad a Hugo Bailón Yancachajlla Tito, doctor del hospital, que resultó lesionado durante los hechos", expresó.

De acuerdo, a la información recabada por el portal local, Cutral Co al Instante, Tito se encontraba de guardia, cuando alrededor de las 11 de la mañana atendió a un hombre mayor a quien le realizó, entre otros exámenes, una práctica de laboratorio y le colocó un suero. Al retirarse, le habría recomendado que mantuviera la presión en el lugar de la extracción, precisamente para evitar hematomas. No obstante, habría sangrado el brazo y al parecer, eso generó la violenta reacción del hijo del paciente, quien comenzó con golpes e insultos al personal. En ese estallido de furia, pateó y derribó la puerta, ocasionándole la fractura de muñecas al médico Tito en uno de los golpes recibidos. Como no lo podían detener entre quienes estaban en la guardia, intervino personal de seguridad y uno de los guardias, también resultó lesionado.

El director del hospital, Eduardo Serer lamentó el episodio, no sólo por los lesionados sino, porque además, en este escenario de pandemia, produce la baja de un médico que estaba reemplazando a otro, quien está aislado por coronavirus.