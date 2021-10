Carreras dará viviendas y obra social a pastores evangélicos

En un acto que se desarrolló en Jacobacci, la gobernadora Arabela Carreras anunció el compromiso del gobierno rionegrino para financiar viviendas y cobertura de la obra social provincial Ipross a pastores mayores de 60 años, a partir de un convenio firmado con la Asociación de Pastores de Iglesias Evangélicas de Río Negro.

Conocido el convenio, son tres las organizaciones sindicales que se manifestaron con fuertes críticas al acuerdo. Desde la CTA Río Negro señalaron que la medida generó gran enojo. "Siempre se supo que las iglesias hacían política, pero nunca antes habían sido tan evidentes. No está bien que se use el dinero de los rionegrinos para hacerles las casas a los pastores mientras hay decenas de miles de trabajadores y familias humildes que no tienen esa posibilidad. ¿Quiénes y cuántos son los pastores? ¿De qué cultos? ¿Van a abrir un registro de inscripción? Ahora van a aparecer pastores por todos lados”, señaló Rodolfo Aguiar, titular de la CTA Autónoma.

Agregó que “los cuestionamientos sobre los subsidios a las iglesias de todos los credos han ido en aumento en los últimos años, pero aquí se pretende dar un paso más y financiar directamente a los párrocos. No descartamos realizar una presentación judicial, si así lo decide nuestro equipo de abogados".

Aguiar consideró que "la obra social provincial sufre recurrentemente crisis de financiamiento y eso le impide cumplir con las prestaciones mínimas a las que está obligada. Entonces no se entiende que ahora se pretenda sumar a personas que no aportaron y que no reúnen los requisitos exigidos para ser considerados beneficiarios. Acá se está violentando una ley. El enojo de los estatales es generalizado”.

En tanto, desde el gremio de los trabajadores judiciales, Sitrajur, señalaron que “el insólito anuncio de la gobernadora Arabela Carreras, el que además lo hace en forma escandalosa en pleno acto de campaña con los candidatos del oficialismo, constituye una verdadera afrenta a quienes venimos sosteniendo con nuestros aportes a una obra social que además viene siendo perjudicada con los sucesivos aumentos no remunerativos”.

Consideraron que "constituye un privilegio insólito que en medio de una crisis habitacional por la que se le está vedada la posibilidad de acceso a la vivienda a miles de familias trabajadoras y humildes, se anuncie este privilegio para quienes tienen la virtud de ser titulares de un determinado culto. Es evidente que se trata de un anuncio de campaña para captar la voluntad electoral de los fieles de los cultos a los que se beneficia, mientras vemos como se realizan ofertas salariales que no acompañan el proceso inflacionario".

Mientras que desde el gremio de los maestros rionegrinos, UnTER manifestaron que “rechazamos la definición arbitraria y discriminatoria del gobierno provincial en favor de este grupo religioso. Es inaudito e imperdonable que intenten construir poder a partir de sostener privilegios hacia un sector de la sociedad. Turbio por donde se lo mire, el Estado protege un grupo en evidente desigualdad estructural que el resto de los grupos que constituyen la sociedad, como los obreros rurales, los crianceros. Estamos hablando de una clara medida inconstitucional”.

Señalaron que “la ley de Ipross es clara. Los afiliados obligatorios no pueden financiar a los voluntarios. Cuando los beneficios no son para todos, son privilegios. Ante una sociedad que avanza en conquista de derechos, que pide a gritos la separación de la iglesia del Estado, Rio Negro elige el lado equivocado. De ninguna manera vamos a permitir que se utilicen los recursos del Estado con fines electorales”, concluyeron.