La UOCRA reclamó en el Poder Judicial de Cipolletti

Trabajadores de la construcción agrupados en UOCRA reclamaron esta mañana en el edificio judicial ubicado en Roca y Sarmiento de Cipolletti.

El delegado del gremio, Juan Garrido señaló a Mejor informado que “con esta empresa todas las quincenas tenemos el mismo problema. No abonan en tiempo y forma. Hay suspensiones y despidos. Necesitamos que el Poder Judicial tome cartas en el asunto. No puede ser que no intervenga y se la den a una empresa seria”.

Agregó que “hubo muchos compañeros que fueron suspendidos, ahora están trabajando entre 15 y 18 compañeros. Despidieron y suspendieron y no les pagaron lo que corresponde, es preocupante la situación, y preocupa que el Estado siga contratando a estas empresas que no reúnen los requisitos para presentarse a las licitaciones. A muchos le dieron un adelanto de dinero para el fin de semana largo. Los muchachos querían manifestarse así empiezan a pagar. La obra lleva hace 5 meses. Desde que arrancó empezaron los problemas”.

Garrido señaló que tuvo contactos con el secretario de Trabajo de la provincia, Jorge Stopiello y que el viernes a las 11 se concretará una audiencia para resolver los atrasos.