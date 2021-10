¿Hasta cuándo sigue el viento en la región?

La jornada del jueves estuvo signada por fuertes ráfagas de viento en todo el país, que en la región alcanzaron los 43 km/h. El gran interrogante es cómo sigue el tiempo, sobre todo pensando en este domingo, Día de la Madre.

Griselda Ostertag, meteoróloga de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas informó que, afortunadamente, las ráfagas se podrán sostener durante la madrugada, con ráfagas de 25, 30 km/h. Pero, a partir del amanecer, la intensidad del viento comenzará a disminuir, junto a la temperatura.

Ostertag informó que este jueves es el último día con este sistema frontal de temperaturas bajas y que, a partir de la semana que viene, habrá temperaturas primaverales.

Para este viernes, "habrá aire fresco con una temperatura máxima que no pasará los 20º C". Hacia el fin de semana, comenzará a aumentar la temperatura. Tendremos domingo soleado, con máximas de entre 20 y 22º C.

Lo mismo sucederá en la zona cordillerana de la Provincia, donde este viernes y sábado habrá una máxima de 10, 12ºC, y a partir del domingo comenzará el período de sol que seguirá la semana que viene.