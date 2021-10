Ahogado en el Lácar: "Alguien entrenado sube al joven en segundos"

La fiscalía de San Martín de los Andes tiene cerrada como “suicidio” la investigación de la muerte del joven que se ahogó el pasado lunes en el lago Lácar. Ahora esperan del hospital Ramón Carrillo información sobre la salud mental del joven y girar el expediente al juzgado federal de Zapala para que se investigue el accionar de los agentes de Prefectura por el fallido rescate.



Este viernes en el Noticiero Central de 24/7, habló David Pérez Senda, quien es referente nacional de los instructores de guardavidas, y dejó en claro: “Me dio mucha tristeza porque no se pudo salvar. Lo que pasó quedó a la vista de todos. Desde el punto de vista técnico, obviamente, hubo cosas que se pudieron haber hecho. Cuando uno no está entrenado, con los materiales adecuados para trabajar, pasan estas cosas”.



Por otra parte, fue consultado sobre el accionar que él mismo hubiese realizado en ese momento, “Evidentemente el agua ahí es muy fría. No había corriente, no se veía oleaje. Yo hubiera llegado, me hubiera aproximado a la víctima con el equipo de rescate, traje de neopreno, ingresar al agua antes de que se sumerja y si no llego, trata de sumergirme para sacarlo a superficie y hacer las maniobras de reanimación, para luego llevarlo a punto de encuentro con un servicio de emergencia”.



Por último, el experto en la materia de rescates acuáticos fundamentó que el joven se podría haber rescatado con vida. “Han reanimado gente con 50 minutos bajo el agua y no han tenido secuelas ni daño cerebral. Capaz que faltó técnica, que las personas no estaban preparadas. Evidentemente no todas están preparadas. Para una persona entrenada en el agua, cuatro metros en esas condiciones, lo sube en segundos. No eran condiciones imposibles para rescatarlo”.



