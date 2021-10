A un municipal le podaron el sueldo y quedó el antecedente

Un agente municipal al que le descontaron las horas no trabajadas por asistir (sin autorización ni amparo) a asambleas gremiales de Sitramune, pidió que ese castigo no se considerara una mancha en su currículum a la hora de gestionar eventuales ascensos, pero no hubo caso: le cayeron con todo el peso de la reglamentación vigente.

Según pudo saberse al respecto, el intendente Mariano Gaido acaba de rechazar en todos sus términos el reclamo administrativo de un tal Carlos Manuel M., agente de planta permanente que inició sus reclamos en noviembre de 2017, cuando cobró el sueldo con “poda”. Insistió y la gestión Quiroga se mantuvo inflexible.

El 22 de julio de 2019 fue por la revancha y no sólo pidió que le reintegraran las sumas descontadas, sino también que ese castigo no constara como evaluación desfavorable, pero la manchita sigue ahí complicándole la cuestión. Por otro lado y según se desprende de las argumentaciones del municipio, es indebido pagar las horas o jornadas que no fueron trabajadas, porque simplemente no existieron; entonces ¿Cómo reintegrar lo que jamás existió?

En fin, este es el segundo castigo que la administración Gaido confirma en lo que va del mes contra asambleístas sindicales. El primero se conoció hace apenas unos pocos días y recayó sobre una tal Camila Aluminé B., quien reclama la restitución de haberes descontados hace cuatro años, por no haber podido justificar los días no trabajados.

En la administración municipal se da por acreditado que el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2017 no trabajó, y fue así que le podaron parte del sueldo.