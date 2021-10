Son las siete de la tarde y el tránsito vehícular en la Autovía General Mosconi, ex multitrocha Ruta 22, no sólo se ve intenso, se siente intenso. La ciudad de Neuquén está invadida de olores, ruidos y personas que circulan a toda hora. Se ha retomado la rutina con el alivio de la baja de casos de Coronavirus y todo es nuevamente una ciega vorágine.

Tal es el ritmo de esta urbe patagónica que miles pasan por ahí, a cada instante y no lo ven. Ciclistas, automovilistas, ni transeúntes notan que hay un hombre que vive dentro de un arbusto en el centro de Neuquén. Es frente a la intersección de Féliz San Martín y Bahía Blanca. En todo caso, si lo vieran, nadie sabe nada, ni quién es, ni qué hace, ni por qué está ahí.

Hombre vive dentro del arbusto. Neuquén capital.

Él es Manuel, acaba de cumplir 34 años, aunque aparenta más, y es oriundo de Allen. En sus manos tiene una bolsa con dos panes tipo "ayuyas". Ese es su alimento del día.

Se mostró amable con esta cronista, habló pausado y relató que hace un mes y medio vive ahí, dentro del arbusto. Tiene cartones y mantas. Y nos explica que duerme "muy bien" ahí porque también tiene una lona de arpillera y un "nylon grande".

Vive de lo que la gente le da a cambio de alguna changa, como la limpieza de una vereda.

Manuel no se habla con su familia, y su madre murió hace tres años.

Dice que quiere vivir tranquilo, pues relató que en febrero de este año, salió de la cárcel. Estuvo allí encerrado en General Roca por causas de robo. Dice que tuvo "malas juntas" y que hizo "cosas que no debía".

"Ahora quiero vivir tranquilo, señora", le dice a esta cronista.

Manuel no tiene DNI. "Como no tengo domicilio, no tengo documento", explica.

-"¿Te vacunaste contra el coronavirus?", le preguntamos.

- "No, es una locura todo eso, la gente que se vacuna se muere. Yo tengo buenas defensas, no me enfermo nunca. No he tenido que ir al Hospital", dice, con tono orgulloso.

"Me gustaría conseguir un trabajo y así poder alquilar algo, antes estuve en una casa ocupada, pero ahora vivo acá", explicó en tono tranquilo.

Mientras dice que quiere dejar de fumar, y que dos cigarros le duran dos días, "fumo medio a la mañana, lo apago y fumo el resto a la tarde", ahora sólo piensa en acomodarse para pasar la noche allí.

"Limpio veredas y sé pintar, si consigo algún trabajo, me alquilaré algo para vivir. Igual acá, duermo muy bien".

Manuel vive dentro de un arbusto, a la vera de la Autovía General Moscono, frente a un supermercado y a unas antiguas oficinas abandonadas de la Subsecretaría de Trabajo.