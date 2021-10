Chau distanciamiento: ¿Vuelven los alumnos a la Unco?

Ante la resolución nacional que autorizó la eliminación del distanciamiento, lo que implicaría la presencialidad plena en las universidades del país, Mejor Informado consultó a referentes regionales en la materia para saber cuáles son los pasos seguir. La pregunta concreta es si los alumnos y el personal docente y no docente volverán a las aulas.

Luis Tiscornia, secretario general de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitario mencionó cierta "confusión" al decir que "no está facultado el ministerio de Educación de la Nación para decidir si vamos a tener clase o no, eso lo hace cada universidad".

Dijo que "de ahora en adelante cada universidad se maneja con los distritos provinciales donde está ubicada".

Hoy me enteré que por ejemplo acá en el Comahue, nos tenemos que manejar con las dos provincias. Hoy me dijeron: se aprobó el protocolo para la toma de exámenes presenciales, lo aprobó Neuquén. Hoy podríamos estar tomando exámenes presenciales con los protocolos que hay.

Rio negro todavía no lo aprobó, obvio me dijeron la semana que viene seguro se aprueba. Pero bueno son dos gobiernos que tienen que aprobar el protocolo sanitario para que nosotros, por ejemplo empecemos a tomar los exámenes presenciales.