La Fiesta de la Manzana será del 4 al 6 de febrero

De a poco se van confirmando las fechas de las Fiestas más importantes que se realizan durante el verano en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Si bien la Fiesta Nacional de la Manzana fue la primera en confirmarse para el 2022, la intendenta María Emilia Soria no había definido la fecha. Y es que, según lo manifestado por ella misma, buscaba no superponer las fechas con otras fiestas. Aunque, no lo dijo, Soria pensó en el 11, 12 y 13 de febrero para el festejo, sin embargo, Mariano Gaido, el intendente de Neuquén fue el que “primereo” con las fechas al anunciar que la Fiesta de la Confluencia se realizará del 9 al 13 de febrero.

Y a los pocos días, la intendenta de Allen, Liliana Martín hizo lo propio al anunciar que la Fiesta Nacional de la Pera se realizará los días 21, 22 y 23 de enero.

El anuncio de Gaido, obligó a la intendenta de Roca en pensar en una nueva fecha. Y así lo hizo. Confirmó a través de las redes sociales que la Fiesta Nacional de la Manzana se realizará los días 4,5 y 6 de febrero.

En tanto, el intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, confirmó este lunes que la Fiesta de la Actividad Física tendrá su apertura formal el 3 de marzo de 2022 y que los festejos se extenderán desde el 4 hasta el 6 de marzo. Mientras que la Corrida, se hará el sábado 5, tanto la profesional como la familiar, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.