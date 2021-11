Pileta municipal prohíbe a las mujeres usar mallas blancas

"Gorro, ojotas, malla enteriza (no blanca) y bikinis deportivas para damas", detalla una planilla en la que se publicaron las tarifas y horarios que regirán para la pileta semi olímpica inaugurada a fines de octubre en el distrito de Comodoro Rivadavia, según consigna el medio local Cadena Tiempo. Dicho reglamento generó una gran polémica por fijar a las mujeres la prohibición de usar malla enteriza blanca.

Los hombres, en cambio, no tenían restricciones y podían vestir cualquier color. El detalle generó una ola de repudio en redes sociales por considerar que se trataba de discriminación, lo cual obligó a la Municipalidad patagónica a dar explicaciones sobre el tema.

"Se trata de evitar la transparencia. No podemos poner malla transparente. Uno puede establecer un criterio general y por lo general es la blanca lo que transparentaba. Me comprometo a revisarlo en caso que no corresponda y se actualice. Es bien tomada la sugerencia; apunta a las mallas que transparenten, para evitar inconvenientes", señaló el director de Deportes de Comodoro Rivadavia, Martín Gurisich, en declaraciones a Cadena Tiempo.

La polémica continuó, más allá de la justificación oficial, y la directora de Mujeres y Género chubutense, Elba Willhuber, cruzó al funcionario comodorense: "Desde que se oficializaron los colores de la diversidad, han dejado de separarnos. Lo que nos une es el respeto y que no haya más control social sobre los cuerpos en base a la vestimenta. Y lo estoy diciendo desde una perspectiva de género".